Зеленский подписал закон о запрете деятельности РПЦ в Украине: что это значит

В субботу, 24 августа, президент Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней.Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

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Соответствующая отметка появилась на странице проекта Закона №8371 на сайте Верховной Рады. Ранее в этот день в обращении к украинцам по случаю Дня Независимости Зеленский упомянул о духовной независимости украинского народа, сказав, что "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".

Накануне, 23 августа, документ подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Во втором чтении за законопроект "О защите конституционного устройства в сфере деятельности религиозных организаций" члены ВР проголосовали 20 августа 2024 года. Голоса "за" отдали 265 парламентариям. Теперь у громад УПЦ МП будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РФ.

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний считает, что принятие депутатами ВРУ закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, даст нашему государству шанс свергнуть, наконец, "российское иго". Поэтому решение парламента действительно историческое, ведь это шаг на пути к защите украинского религиозного пространства от вражеских влияний РФ.

Он также призвал православных верующих присоединяться к ВТО и отметил, что готов к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что запрет РПЦ в Украине не вопрос веры, а вопрос национальной безопасности. Он предупредил, что теперь, после принятия этого закона, следует ожидать разных провокаций.

– Народный депутат, глава комитета Совета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил мнение, что после принятия в Украине на законодательном уровне закона о запрете деятельности российского патриархата провокации от его резидента в стране – УПЦ МП – не исчезнут. Но их станет гораздо меньше, потому что не только прихожане, священники тоже начнут думать о своем будущем.

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