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Глава Верховной Рады подписал законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Дарья Дурова
Новости политики
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Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 23 августа подписал законопроект №8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Документ уже отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Информация о проекте закона обновляется на официальном сайте ВР Украины. Стефанчук получил документ 23 августа и поставил свою подпись в тот же день.

Первая версия будущего закона поступила в парламент еще 19 января 2023 года. Девять месяцев спустя народные депутаты приняли текст за основу с доработкой.

Во втором чтении за законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" члены ВР проголосовали 20 августа 2024 года. Голоса "за" отдали 265 парламентариев.

Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.

Глава Верховной Рады подписал законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Что предусматривает проект закона №8371

Религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с РФ, будет проверять соответствующая экспертная комиссия. Ее должна создать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если комиссия зафиксирует нарушения, ДЭСС выдаст предписание церкви исправить ситуацию.

После этого должен состояться суд. Он решит, запрещать ли религиозную организацию (речь идет не обо всей УПЦ МП, а об отдельных юридических лицах, представляющих ее). Это означает, что решения по каждому приходу или епархии будут приниматься отдельно.

Закон вступит в силу спустя 30 дней со дня его опубликования. У громад УПЦ МП будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский и глава Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев разошлись во мнениях, как именно будет работать закон о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

– Почему дискуссии вокруг закона продолжаются – читайте в нашем материале по ссылке.

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