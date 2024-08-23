Глава Верховной Рады подписал законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 23 августа подписал законопроект №8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Документ уже отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Информация о проекте закона обновляется на официальном сайте ВР Украины. Стефанчук получил документ 23 августа и поставил свою подпись в тот же день.

Первая версия будущего закона поступила в парламент еще 19 января 2023 года. Девять месяцев спустя народные депутаты приняли текст за основу с доработкой.

Во втором чтении за законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" члены ВР проголосовали 20 августа 2024 года. Голоса "за" отдали 265 парламентариев.

Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.

Что предусматривает проект закона №8371

Религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с РФ, будет проверять соответствующая экспертная комиссия. Ее должна создать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если комиссия зафиксирует нарушения, ДЭСС выдаст предписание церкви исправить ситуацию.

После этого должен состояться суд. Он решит, запрещать ли религиозную организацию (речь идет не обо всей УПЦ МП, а об отдельных юридических лицах, представляющих ее). Это означает, что решения по каждому приходу или епархии будут приниматься отдельно.

Закон вступит в силу спустя 30 дней со дня его опубликования. У громад УПЦ МП будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский и глава Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев разошлись во мнениях, как именно будет работать закон о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

– Почему дискуссии вокруг закона продолжаются – читайте в нашем материале по ссылке.

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