Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО: исключили Гринчук и Галущенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства вывел Германа Галущенко и Светлану Гринчук из состава СНБО.

Соответствующий указ №845/2025 14 ноября подписал президент Украины. Изменения вступили в силу с момента публикации документа.

"На частичное изменение статьи 1 Указа президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г. Галущенко и С. Гринчук", – говорится в документе

Что предшествовало

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили о проведении масштабной операции "Мидас". В ходе операции разоблачили схему коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, организаторы схемы получали "откаты" в размере до 15% стоимости контрактов "Энергоатома".

Среди фигурантов расследования НАБУ и САП, в частности, бывший министр энергетики, а ныне министр юстиции Герман Галущенко, бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и топ-менеджеры компании Энергоатом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что народные депутаты Верховной Рады сделали шаг навстречу увольнению министра энергетики Светланы Гринчук на фоне многомиллиардного коррупционного скандала в "Энергоатоме". Соответствующее решение по представлению премьер-министра Юлии Свириденко поддержал парламентский Комитет по вопросам энергетики.

