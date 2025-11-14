Министра энергетики Гринчук могут уволить: комитет Рады принял решение

Народные депутаты Верховной Рады сделали шаг навстречу увольнению министра энергетики Светланы Гринчук на фоне многомиллиардного коррупционного скандала в "Энергоатоме". Соответствующее решение по представлению премьер-министра Юлии Свириденко поддержал парламентский Комитет по вопросам энергетики.

Во время онлайн-трансляции заседания комитета увольнение Гринчук поддержал 21 его член. Кабмин предлагает уволить ее "в связи с конфликтом интересов".

На голосование в Раде вопрос отставки Гринчук будет вынесен 18 ноября. Но президент Владимир Зеленский уже вывел ее из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что предшествовало

Ранее Зеленский заявил, что Гринчук и ее коллега по Кабмину, министр юстиции (а также непосредственный предшественник) Герман Галущенко должны сложить полномочия из-за утраты доверия. Причиной этого стало то, что за именно при каденции Гринчук была разоблачена многомиллиардная коррупция в энергетике.

Заявление на отставку министр написала 12 ноября."Должность никогда не была для меня самоцелью", – заверила она и поблагодарила президента, Кабмин и Раду за возможность работать "на пользу государства".

Она заверила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Любые спекуляции на эту тему чиновница назвала неуместными.

"Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, которые касаются моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", – написала Гринчук на своей странице в Facebook.

Почему Гринчук потеряла доверие Зеленского

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), посторонние лица годами (то есть еще при каденции Геращенко) получали 10-15% от контрактов "Энергоатома", контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Согласно результатам расследования, перед назначением на должность министра Светлана Гринчук, вероятно, проходила собеседование именно у Миронюка.

Новость дополняется...