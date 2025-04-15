Зеленский подал в Раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации: назван срок

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней – с 9 мая по 6 августа. Это будет уже 15-е голосование в Верховной Раде по этому вопросу.

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Проекты законов № 13172 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и № 13173 "О продлении срока проведения общей мобилизации" опубликованы на сайте Верховной Рады Украины. Оба документа датируются 15 апреля и уже направлены на рассмотрение парламентского комитета по вопросам обороны.

Согласно законопроектам № 13172 и № 13173, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней и будут продолжаться в течение еще трех месяцев.

На днях народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что парламент уже 14 раз конституционным большинством поддерживал голосование о продолжении военного положения и всеобщей мобилизации, однако "на этот раз это немного более чувствительный вопрос", поскольку "все надеялись на новости о мирных переговорах". В последний раз это было в январе 2025 года, когда депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали очередное продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

По мнению спикера парламента Руслана Стефанчука, народные депутаты в очередной раз поддержат продолжение военного положения и мобилизации, потому что "война не завершена, война продолжается, и потому государство должно заботиться о национальной безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что военное положение в Украине могут отменить тогда, когда закончится горячая фаза войны. Для этого наша страна должна понимать, какие у нее гарантии безопасности.

По его словам, в Украине очень опасно отменять военное положение для проведения выборов. В таком случае государство потеряет свою армию, чем воспользуется страна-агрессор РФ.

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