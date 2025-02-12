'Зависит от гарантий безопасности': Зеленский предположил, когда в Украине закончится военное положение

Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение в Украине могут отменить тогда, когда закончится горячая фаза войны. Для этого наша страна должна понимать, какие у нее есть гарантии безопасности.

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Об этом глава государства сказал в интервью The Economist. В то же время, он подчеркнул, что Украина не согласится на прекращение огня "только ради прекращения огня".

"Прекращение огня может быть частью завершения горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какими будут гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы через два месяца снова пришел Путин. Нет, это невозможно", – подчеркнул президент.

Также он отметил, что когда в Украине будет отменено военное положение, тогда не будет препятствий для проведения выборов. Верховная Рада тогда должна объявить дату проведения голосования.

"Если не будет военного положения, то парламент должен проводить выборы. Объявить дату и принять законодательные шаги", – сказал Зеленский.

Также Зеленский отреагировал на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Украине нужно проводить выборы. По его словам, ему интересно, "когда генерал Келлог думает о выборах".

"Ему 80 лет, а он думает о выборах в Украине. Это интересно. Честно говоря, я думаю, что мы все будем думать о выборах, когда сможем думать о них. Сегодня это точно не главное", – заявил президент.

Напомним, что в интервью британскому вещателю ITV New зеленский сказал, что Украине очень опасно отменять военное положение для проведения выборов. В таком случае государство потеряет свою армию, чем воспользуется страна-агрессор РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Герт Ян Копман, генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении, заявил, что Киеву следует уже сейчас изучить вопрос об изменениях регулирования военного времени.

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