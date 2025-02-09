Почему опасно приостанавливать военное положение для выборов: объяснение Зеленского

Для проведения выборов в Украине необходима приостановка военного положения. В таком случае государство потеряет свою армию, чем воспользуется страна-агрессор РФ.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому вещателю ITV News. "Что касается выборов – мы все хотели бы, чтобы закончилась война и мы бы провели выборы, мы как никто хотим окончания войны. Во время войны наше население против выборов, потому что все понимают, что произойдет", – сказал он.

По словам президента, для проведения выборов необходимо "окончить или приостановить" военное положение. Он также заверил, что сам он не боится выборов.

"Что такое выборы сегодня? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, россияне будут счастливы. Вопросы боеспособности, духа и т.д., ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую армию", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что РФ "обязательно будет использовать" паузу для контрнаступательных действий.

Зеленский также отметил сложность голосования для военных, украинцев в оккупации, а также миллионов людей, вынужденно находящихся за границей.

"Вы увидите, если будут выборы, и те люди, которые не смогут проголосовать за границей или на временно оккупированных территориях, а потом Россия скажет: "Мы не верим в эти выборы". Хотя меня и не интересует их мнение, но они скажут: "Эти выборы были нелегитимны". А как могут люди справедливо голосовать на временно оккупированных территориях, контролируемых россиянами? Будет примерно тот же референдум, который был в Крыму, – под дулом оружия", – сказал президент.

По словам Зеленского, РФ хочет полной дестабилизации в Украине.

"Поэтому я бы был очень осторожен с этим вопросом", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в этом же интервью заявил, что "есть все возможности" для завершения войны в 2025 году. Для этого необходимо ужесточение санкций и предоставление гарантий безопасности Украине. В то же время речь идет прежде всего не о справедливости, а о прекращении горячей фазы боевых действий.

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