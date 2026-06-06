Не только Путину: в Reuters прояснили, кому еще Зеленский адресовал нашумевшее письмо

Открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского с призывом прекратить войну в первую очередь было адресовано российскому диктатору Владимиру Путину. Впрочем, послание имело более широкий смысл: его должны услышать представители элиты, чиновники страны-агрессора и западные правительства.

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Дополнительный резонанс ему мог придать международный экономический форум (ПМЭФ), который с 3 по 6 июня проходит в Петербурге. Подробнее сообщает Reuters.

В материале информационного агентства отмечается, что письмо Владимира Зеленского "должно было эхом раздаваться по коридорам этого недельного инвестиционного форума в Санкт-Петербурге и за его пределами".

Украинский лидер обнародовал обращение вечером четверга, 4 июня, именно в то время, когда Путин проводил брифинг для иностранных медиа на главном бизнес-мероприятии России. Стоит отметить, что накануне украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, из-за чего неподалеку от места проведения форума в небо поднялись столбы дыма.

По словам украинского чиновника, часть российской элиты, в частности, чиновники, предприниматели и партнеры Кремля, поддерживают завершение боевых действий, ведь война вызвала существенный застой российской экономики. Встреча на форуме также продемонстрировала разногласия во взглядах внутри России относительно четырехлетней агрессии РФ в отношении Украины.

"Хотя некоторые участники заявили, что Россия должна продолжать борьбу и готовиться к долгосрочной конфронтации с Западом, другие отмечали экономические преимущества завершения войны, которая приближается с каждой неделей", – отмечается в материале.

Анонимный источник заявил, что Владимир Зеленский серьезно настроен на возобновление переговорного процесса.

В то же время доцент Киевской школы экономики Дмитрий Яровой, который специализируется на политической психологии, отметил, что дроновая атака и "перформативное" письмо могли быть скоординированными действиями для формирования информационного нарратива вокруг конференции.

По его словам, обращение имело целью донести до российского общества и западных партнеров, в частности до президента США Дональда Трампа, что недавние территориальные достижения и дальнобойные удары по России усилили позиции Киева в любых возможных переговорах.

В этом, в частности, убежден и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер

"Трамп всегда говорит: "У Украины нет никаких карт. Что ж, сейчас Украина показывает, что она в более сильной позиции", – заявил он.

В информационном агентстве отметили, что Владимир Путин во время встречи с иностранными редакторами заявил, что переговоры с Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска) в прошлом августе уже определили условия, необходимые для прекращения конфликта.

Фактически это было воспринято как намек на требование передать России всю территорию Донбасса.

"Но сейчас, похоже, Зеленский менее склонен, чем когда-либо, поддаваться давлению США по отдаче территории. В его письме говорится, что он приветствует участие США, но украинские вопросы "будут решаться не в Анкоридже", а Украиной и Россией", – говорится в материале.

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Впрочем, Путинназвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что РФ разочаровала, многих своим ответом на его письмо. Он свидетельствует о том, что заканчивать войну страна-агрессор не собирается.

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