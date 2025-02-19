Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия: дезинформация идет от России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о якобы 4% доверия украинцев к нему. Он отметил, что такие цифры являются частью российской дезинформационной кампании.

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Об этом он заявил на брифинге в среду, 19 февраля. Зеленский подчеркнул, что согласно данным соцопроса КМИС, доверие к нему составляет 57%.

"Сегодня утром вышел КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится", – сказал президент.

Зеленский добавил, что информация о 4% доверия идет от России.

"Раз уже говорим по 4% – мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства, что эти цифры они обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", – отметил он.

Кроме того, президент добавил, что скоро будут проведены новые социологические опросы.

"В ближайшее время мы попросим все платформы провести соцопрос относительно доверия ко мне, Трампу, Туску, Стармеру, Эрдогану. Я обязательно сделаю эти цифры публичными", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о необходимости, по его мнению, проведения выборов в Украине. На этот раз он сослался на вроде бы низкий рейтинг президента Украины, украинского лидера, который ему лично "нравится".

"У нас ситуация, когда в Украине долго не происходило выборов, где фактически военное положение, где лидер, мне неприятно это говорить, имеет 4% рейтинга одобрения", – заявил Трамп.

Отметим, что , согласно данным последнего опроса, по состоянию на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются военные Валерий Залужный и Кирилл Буданов (61 и 50% соответственно). На третьем месте по рейтингу доверия спортсмен Александр Усик (47,3%), а действующий президент Владимир Зеленский занимает 4-е место с показателем в 42,4%.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп в очередной раз отметился противоречивым заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "Россия могла бы быстро уничтожить Украину, если бы действительно этого хотела".

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