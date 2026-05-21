В ЕС отреагировали на идею Мерца по спецстатусу Украины: что просят учесть

В Европейской Комиссии подтвердили, что получили письмо канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном "ассоциированном членстве" Украины в ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что любые новые решения по расширению Евросоюза должны учитывать принцип заслуг стран-кандидатов в проведении реформ.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии. В Еврокомиссии заявили, что положительно оценивают сам факт дискуссий среди государств-членов о вступлении Украины в ЕС. Также в Брюсселе призвали продолжить обсуждение этого вопроса уже на уровне Европейского совета.

"Это свидетельствует о твердой решимости государств-членов как можно скорее сделать расширение реальным", – заявил спикер.

Представитель отметил, что расширение ЕС все больше рассматривается как "геостратегическая инвестиция" в безопасность, мир и благосостояние Евросоюза. По его убеждению, вступление Украины в объединение "фундаментально связано с безопасностью ЕС".

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что важно не забывать и о других странах-кандидатах, которые уже много лет работают над вступлением в ЕС.

"Именно поэтому Еврокомиссия будет продолжать активно взаимодействовать с государствами-членами и странами-кандидатами для поиска лучших решений, которые сделают нас сильнее и безопаснее как Союз", – подытожил он.

Что предшествовало

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Соответствующий план он изложил в письме к руководству ЕС.

По мнению Мерца, расширение Евросоюза является "геополитической необходимостью", однако процесс вступления длится годами. Поэтому Украина, по его замыслу, могла бы получить новый формат сотрудничества с ЕС еще до завершения всех этапов переговоров.

Инициатива предусматривает участие Украины в работе Совета ЕС и Европейского совета с правом голоса. Также Киеву предлагают присоединиться к работе Еврокомиссии и Европарламента без полноценного голосования. Кроме того, речь идет и о постепенной интеграции в финансовые механизмы ЕС.

Отдельно Мерц предлагает распространить на Украину действие статьи 42.7 Договора о ЕС по оборонной помощи в случае вооруженного нападения. В то же время формат могут пересмотреть, если Украина будет отходить от базовых ценностей ЕС или замедлять реформы.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев продолжают поддерживать евроатлантический курс государства, однако оценки перспектив вступления в ЕС и НАТО заметно отличаются. Социологи также зафиксировали высокий уровень недоверия к мирным договоренностям с Россией и пессимизм относительно скорого завершения войны.

