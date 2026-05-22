'Риск устранен': в правительстве Украины отреагировали на письмо Мерца относительно ассоциированного членства Украины в ЕС

В правительстве Украины заявили, что письмо канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности "ассоциированного членства" не создает альтернативы полноправному вступлению Украины в ЕС. Наоборот – он подтверждает курс на полную интеграцию и открытие всех переговорных кластеров.

Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. По его словам, документ, который направил Мерц в институты Европейского Союза, имеет комплексный характер, однако ключевым в нем является акцент именно на полноправном членстве Украины в ЕС.

Отдельно он отметил, что речь идет о призыве к скорейшему открытию всех переговорных кластеров, что является приоритетом для украинской стороны.

"Вопрос, изложенный в письме канцлера Мерца к институтам Европейского Союза, является комплексным. Самый главный тезис в этом письме – это акцент на полноправном членстве Украины в Европейском Союзе и на призыве к немедленному и безотлагательному открытию всех кластеров в переговорах. Для нас это на сегодня самая важная цель", – сказал Качка.

Вице-премьер подчеркнул, что предложенные идеи направлены исключительно на ускорение процесса интеграции Украины в Европейский Союз, а не на поиск альтернативных форматов сотрудничества. По его словам, главное – это единственная цель всех инициатив, которая заключается в полноценном членстве Украины в ЕС.

"Поэтому главный риск того, что речь идет о каких-то потенциальных альтернативах, устранено", – подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что сама идея и ее формулировка требуют дальнейшего обсуждения между государствами-членами Евросоюза. По его словам, Украина открыта к дискуссии по ускорению евроинтеграции, в частности тех решений, которые могут ускорить вступительный процесс.

Качка напомнил, что соответствующие идеи уже обсуждались во время встречи в Берлине, и Украина поддерживает любые инициативы, направленные на реальное сближение с ЕС и финальное достижение полноправного членства.

Накануне стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

