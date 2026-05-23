'Без Украины не может быть полноценного европейского проекта': Зеленский призвал ЕС открыть переговорные кластеры

Украина активизировала дипломатическую работу с партнерами в Европейском Союзе для ускорения переговоров по полноценному членству. ЕС должен открыть переговорные кластеры для Украины, ведь без украинского государства невозможен полноценный европейский проект.

Также планируются новые санкционные решения против российских военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

Президент начал обращение с поздравления морской пехоты Украины и вручения государственных наград украинским воинам.

"Сегодня День морской пехоты Украины. Спасибо вам, воины! Мы все гордимся нашей морской пехотой", – подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины за дальнобойную операцию против российского военно-промышленного комплекса. Украинская "санкция" поразила объект в Пермском регионе РФ на расстоянии 1700 километров от украинской границы.

"Сегодня была хорошая наша дальнобойная санкция против России... Расстояние 1700 километров от нашей государственной границы Украины и четкое поражение – Пермский регион", – заявил Зеленский.

Под удар попало российское предприятие, которое обеспечивает работу других объектов ВПК РФ и производство взрывчатых веществ, компонентов для авиации и дронов.

"Очень важно, что украинские санкции успешно достигают таких объектов и работают на такое расстояние", – подчеркнул президент.

Также глава государства отметил работу Вооруженных сил Украины по российской нефтяной инфраструктуре. В течение суток были поражены объекты в Новороссийске, в частности нефтяной терминал и перевалочную инфраструктуру.

"И это правильно, что Россия теряет экспортные доходы от нефти. Именно благодаря нефти и газу Россия стала такой напыщенной, что позволяет себе воевать в современном мире и продолжать угрожать всем остальным", – сказал Зеленский.

Санкционное давление на Россию должно только усиливаться, ведь любое ослабление ограничений напрямую влияет на глобальную безопасность и затягивает завершение войны.

"Надо, чтобы все формы санкций против России и ее сообщников работали и в дальнейшем, и каждое ослабление санкций ослабляет также глобальную безопасность и откладывает мир", – заявил он.

Кроме этого, Зеленский сообщил о подписании нового украинского пакета санкций против более сотни российских военных, причастных к ракетным и дроновым атакам по Украине.

"Санкции против оккупантов – российских военных, более сотни их, – которые причастны к ракетным и дроновым ударам по нашей стране, по нашим людям", – отметил президент.

Также ограничения касаются судов, которые Россия использует для перевозки оружия, боеприпасов и военной техники. По словам главы государства, Украина уже работает над тем, чтобы эти санкции были распространены и в других юрисдикциях.

Значительную часть обращения Зеленский посвятил европейской интеграции Украины. Киев активно работает с партнерами в ЕС для приближения полноправного членства.

"Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизни, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль. Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным – полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и призвал продолжать совместную работу ради безопасности и мира.

"Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

