''Предатели ждут нового наступления армии РФ'': лица ''русского мира'' в Украине до сих пор имеют депутатский мандат

Представители запрещенной сегодня ОПЗЖ с начала агрессии России в 2014 году активно продвигали интересы Кремля в Украине. А если бы врагу в результате полномасштабного вторжения удалось взять Киев, то предатели возглавили бы оккупационное правительство. Сейчас эти парламентарии от ОПЗЖ либо бежали за границу, либо ждут повторного наступления России в надежде взять реванш. Спустя почти год кровопролитной войны они не лишены мандатов. Правда, первые шаги власть уже сделала, однако без внимания еще осталось много одиозных лиц.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Первый шаг

10 декабря OBOZREVATEL стало известно, что четырех депутатов ВР лишили гражданства. В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский это подтвердил.

"На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", – сказал глава государства.

Он добавил, что если народные избранники "выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими".

Что натворила агентура России

Четверка скандальных политиков, которых лишили гражданства, уже давно находится не на территории Украины. Все они обвиняются в госизмене и других тяжких преступлениях.

Единственный из предателей, кто "официально" оказался в России, – это кум Путина Виктор Медведчук. Правда, сначала он попытался бежать из Украины, но его задержали правоохранители. Впоследствии Медведчука обменяли на украинских воинов, оказавшихся в плену врага.

Сейчас предатель с семьей живет в Москве и периодически катается в оккупированный Крым, где у него осталась недвижимость.

По данным из РФ, Медведчук был одним из инициатором так называемого рождественского перемирия, на которое Украина благоразумно не согласилась, – это было ловушкой.

Депутат Тарас Козак сбежал в РФ еще до начала полномасштабного вторжения – когда узнал, что в отношении его открыто уголовное производство по обвинению в госизмене. Он причастен к схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. Также, по данным СБУ, через Козака Медведчук передал в Россию секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил, его личный состав и информацию о боевой подготовке.

Депутат Андрей Деркач тоже в бегах и сейчас находится в международном розыске. В СБУ летом 2022 г. заявили, что разоблачили агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (более известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины – в нее как раз и входил Деркач.

Следствие установило, что депутат за период 2019-2022 годов получил не менее 567 тыс. долл. от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины. В частности, за дискредитацию нашей страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также осложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

В Соединенных Штатах считают, что Деркач более 10 лет был активным российским агентом, и еще в 2020 году ввели против него санкции.

Ренат Кузьмин не только до начала полномасштабного вторжения России, но и после размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине. "Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – рассказали OBOZREVATEL в Госбюро расследований. Сейчас Кузьмин в бегах.

Депутаты "в законе"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет решение о лишении мандатов четырех народных депутатов.

"Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборационистам независимо от названия партии", – заявил он после лишения гражданства Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака.

Отметим, среди требований к народному депутату есть наличие гражданства Украины. Ранее из-за потери украинского паспорта депутатского мандата лишили Вадима Рабиновича (представлявшего уже запрещенную ОПЗЖ) и Игоря Васильковского ("Слуга народа").

Неприкасаемые?

Четверка "новоиспеченных" предателей уже лишилась гражданства и, судя по всему, в ближайшее время останется без мандатов. Но все они давно находятся не на территории Украины. Однако сейчас в Раде полно действующих депутатов от ОПЗЖ, которые туда ходят на 11-м месяце войны. Не просто ходят, но и голосуют.

Среди этих лиц – Юрий Бойко, который на третий день полномасштабной войны сидел в эфире у российского пропагандиста Соловьева и смеялся над Украиной.

Вместе с разжигателем ненависти депутат иронизировал над трагической ситуацией в нашей стране и подачей информации украинскими СМИ.

Это видео зачищали в сети, однако OBOZREVATEL успел его сохранить.

Еще одно лицо запрещенной ОПЗЖ, которое назаслуженно осталось "забытым", – бывший руководитель Администрации президента Януковича Сергей Левочкин. Народный депутат, по данным расследователей, вылетел из Украины в Венецию за две недели до полномасштабного вторжения России.

После этого молчал, как рыба, никак не комментируя преступные действия России и не отвечая на многочисленные звонки. По данным "Схем", он, вероятно, находился на семейной вилле на юге Франции вместе с сестрой, народной депутатом Юлией Левочкиной. Оба несколько месяцев не посещали заседания парламента.

В Украине Левочкина засекли аж через 5 месяцев после начала полномасштабной войны – в июле 2022 г. Он появился на двух пленарных заседаниях Рады, а через неделю уже решил развлечься на футбольном матче в Польше.

Депутат отмечал и свой день рождения за границей – в то время в Украине шли кровопролитные бои. Левочкин стал одним из позорных представителей "батальона Монако" – VIP-беглецов из Украины во время войны.

Украинцы в гневе

Разъяренные положением дел украинцы сейчас требуют лишить мандата депутатов от запрещенной ОПЗЖ. На сайте президента 9 января 2023 г. опубликована петиция, которую на сегодня подписали более 9,5 тыс. человек.

"Представители ОПЗЖ являются адептами "русского мира", которые перекрасились и реинкарнировали из бывшей Партии регионов. С 2014 года и до начала полномасштабного вторжения россии они активно пропагандировали и продвигали интересы кремля, занимались коллаборационной деятельностью и открыто готовились встречать с цветами оккупантов, чтобы стать во главе пророссийского марионеточного правительства, если бы врагам удалось "взять Киев за три дня". Сейчас парламентарии и другие депутаты от ОПЗЖ либо бежали за границу, либо ждут повторного наступления российских войск на Киев, чтобы на штыках оккупантов стать властью. Почти год идет большая война – и предателям не место у власти", – говорится в петиции.

От власти требуют срочно вынести на голосование законопроекты и постановление и лишить всех предателей мандатов. Тянуть больше нельзя.