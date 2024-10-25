Зеленский отказался приглашать в Киев генсека ООН: в чем причина

Президент Владимир Зеленский не подтвердил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Украину. Причиной стала поездка главы Организации Объединенных Наций на саммит БРИКС в российской Казани.

Видео дня

Подтверждение этому получил OBOZ.UA от собственных источников. Посещение Гутеррешем государства-агрессора и встреча с его главой Владимиром Путиным, которого Международный уголовный суд постановил арестовать за похищение украинских детей, официальный Киев воспринял как "унижение здравого смысла и международного права".

О том, что Зеленский отклонил визит Гутерреша в Украину из-за поездки последнего в страну-агрессора, ранее сообщили в AFP News Agency, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента Украины.

Источники OBOZ.UA подтверждают, что согласие на этот визит глава государства не дал. Прибыть в Киев Гутерреш собирался сразу после саммита БРИКС в России, где 24 октября он призвал к "справедливому миру" в Украине. Однако, как отмечают наши источники, генсеку ООН больше в украинской столице не рады, ведь Украина восприняла его поездку в российскую Казань как "унижение здравого смысла и международного права".

Этот саммит, в котором приняли участие около 20 мировых лидеров, включая главу КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и уже упомянутого генсека ООН, стал крупнейшим дипломатическим мероприятием в РФ после того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. То, что своим присутствием его санкционировал и Гутерреш, вызвало возмущение в Киеве.

Масла в огонь подлил еще и тот факт, что ранее Гутерреш отказался от участия в первом Саммите мира в Швейцарии, на который его приглашала Украина.

"Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он лишь наносит ущерб репутации ООН", – прокомментировали решение Гутерреша поехать в Казань в украинском Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее в ООН оправдали поездку генсека Гутерреша на саммит БРИКС в Россию. После того, как о его решении посетить Казань стало известно, в пресс-службе генсека заявили, что его участие в подобных международных мероприятиях, где принимают участие лидеры других стран, является "стандарнтной практикой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!