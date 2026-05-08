В Китае ответили, отправят ли делегацию в Москву на парад 9 мая

Китай не будет посылать отдельную правительственную делегацию в Москву на празднование 9 мая. На мероприятиях к так называемому "Дню победы" Поднебесную будут представлять только сотрудники китайского посольства в России.

Видео дня

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга, отвечая на вопросы российских пропагандистских медиа. Дипломат не уточнил причины такого решения китайского руководства.

Китай не будет отправлять делегацию в Москву на парад 9 мая

Ни лидер Китая Си Цзиньпин, ни кто-либо из руководства страны не приедут к российскому диктатору Путину на парад 9 мая.

"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать", – сказал спикер МИД КНР Линь Цзянь.

При этом дипломат не объяснил причин, почему Пекин решил не отправлять в Москву официальную правительственную делегацию или представителей высокого уровня.

Самый короткий список гостей

7 мая Кремль обнародовал список иностранных лидеров, которые приедут в Москву на мероприятия по случаю 9 мая.

Среди подтвержденных гостей – президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаос Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзия султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

При этом Фицо не будет присутствовать на самом военном параде на Красной площади. По его словам, он прибудет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но не будет посещать военный парад.

Нынешний список иностранных гостей стал самым коротким с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

На фоне рисков безопасности ряд государств вообще отказался от участия в мероприятиях в Москве или существенно снизил уровень представительства.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль отменил аккредитацию иностранных журналистов на освещение военного парада 9 мая в Москве. Решение стало неожиданным для ряда международных медиа, которые уже получили официальный допуск. В итоге освещать событие разрешили только российским пропагандистам. Это первый случай, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию на парад, но впоследствии она была полностью отменена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!