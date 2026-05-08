В Китае ответили, отправят ли делегацию в Москву на парад 9 мая
Китай не будет посылать отдельную правительственную делегацию в Москву на празднование 9 мая. На мероприятиях к так называемому "Дню победы" Поднебесную будут представлять только сотрудники китайского посольства в России.
Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга, отвечая на вопросы российских пропагандистских медиа. Дипломат не уточнил причины такого решения китайского руководства.
Китай не будет отправлять делегацию в Москву на парад 9 мая
Ни лидер Китая Си Цзиньпин, ни кто-либо из руководства страны не приедут к российскому диктатору Путину на парад 9 мая.
"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать", – сказал спикер МИД КНР Линь Цзянь.
При этом дипломат не объяснил причин, почему Пекин решил не отправлять в Москву официальную правительственную делегацию или представителей высокого уровня.
Самый короткий список гостей
7 мая Кремль обнародовал список иностранных лидеров, которые приедут в Москву на мероприятия по случаю 9 мая.
Среди подтвержденных гостей – президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаос Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзия султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
При этом Фицо не будет присутствовать на самом военном параде на Красной площади. По его словам, он прибудет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но не будет посещать военный парад.
Нынешний список иностранных гостей стал самым коротким с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
На фоне рисков безопасности ряд государств вообще отказался от участия в мероприятиях в Москве или существенно снизил уровень представительства.
Как сообщал OBOZ.UA, Кремль отменил аккредитацию иностранных журналистов на освещение военного парада 9 мая в Москве. Решение стало неожиданным для ряда международных медиа, которые уже получили официальный допуск. В итоге освещать событие разрешили только российским пропагандистам. Это первый случай, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию на парад, но впоследствии она была полностью отменена.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!