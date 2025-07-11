Зеленский обсудил с премьером Нидерландов совместное производство оружия. Фото и видео

В четверг, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел еще одну важную встречу на полях конференции Ukraine Recovery Conference в Риме. Вместе с премьером Нидерландов Диком Схофом он обсудил совместное оборонное производство.

Видео дня

Об этом президент Зеленский сообщил в Telegram. Глава государства поблагодарил Нидерланды за объявленный пакет помощи на восстановление и укрепление Украины в течение этого и следующего лет на общую сумму 300 млн евро.

Во время встречи лидеры государств также обсудили углубление совместного оборонного производства и потребности в усилении противовоздушной обороны Украины на фоне того, как Россия увеличивает количество дронов и ракет во время массированных обстрелов украинских городов и сел.

Дик Схоф осудил недавние российские удары по людям и гражданской инфраструктуре и заверил в полной поддержке Украины.

Кроме того, речь шла о важности совместной дипломатической работы с партнерами, в частности с государствами – членами НАТО, и укрепления трансатлантического единства. Владимир Зеленский пригласил Дика Схофа посетить Украину с визитом.

Президент поблагодарил за организацию саммита НАТО в Гааге, новый оборонный пакет, объявленный на нем, и подписание прямых контрактов с украинскими производителями в рамках проекта "Линия дронов".

Зеленский также напомнил, что не менее важна и справедливость. Вчера было важное решение суда в Нидерландах по делу о сбивании россиянами MH-17. Важно, чтобы справедливость была установлена. Полностью поддерживаем эту правовую работу Нидерландов.

"Спасибо за всю оказанную помощь и поддержку. Спасибо за присутствие на Конференции по вопросам восстановления Украины. Вместе усиливаем защиту Европы", – резюмировал встречу президент.

Ранее сообщалось, что основной темой международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая открылась в Риме (Италия) 10 июля, являются инвестиции в защиту нашей страны. Особенно – в развитие и производство БПЛА.

Как ранее писал OBOZ.UA, URC2025 продлится два дня, 10 и 11 июля. В начале конференции Зеленский обратился к партнерам, указав на многочисленные военные преступления РФ и призвав инвестировать в наш оборонный комплекс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!