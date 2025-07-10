'Угроза буквально ежедневная': Зеленский призвал партнеров инвестировать в развитие и производство украинских дронов

Основной темой международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая открылась в Риме (Италия) 10 июля, являются инвестиции в защиту нашей страны. Особенно – в развитие и производство БПЛА.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции вместе с премьером Италии Джорджей Мелони. Трансляцию вел YouTube-канал ОП.

Зеленский поблагодарил Мелони за организацию масштабного международного события и заявил: "Мы делаем упор на трех пунктах сегодня во всех переговорах".

Первым пунктом он назвал инвестиции в украинскую оборону. "Каждый видит, что угроза буквально ежедневная – постоянные российские удары. Должны инвестировать именно столько средств, сколько нужно для защиты. И это возможно только вместе с партнерами", – сказал глава государства.

"Второй акцент сегодня – практичность наших договоренностей. И третий – благодарность всей Италии за поддержку Украины в работе на уровне Евросоюза. Мы это очень ценим", – добавил он.

Напомним: эта Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025) является четвертой по счету. Она продолжает серию политических мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины с начала полномасштабной российской войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, URC2025 продлится два дня, 10 и 11 июля. В начале конференции Зеленский обратился к партнерам, указав на многочисленные военные преступления РФ и призывая инвестировать в наш оборонный комплекс.

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