Зеленский обсудил с премьером Греции возможность поставок американского газа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Во время него лидеры среди прочего обсудили возможности сотрудничества в энергетике – в частности, возможность поставок американского газа.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, а также во время вечернего обращения. Детали встречи политиков раскрыли в Офисе президента Украины.

Глава государства проинформировал Мицотакиса о ситуации в Украине и последствиях российских ударов по украинской энергетической системе.

"Работаем над тем, чтобы максимально усилить нашу ПВО перед началом зимы. Греция действительно может помочь защитить жизнь, и я благодарен за это", – написал Зеленский.

Он поблагодарил премьера Греции за поддержку, и сообщил, что Киев и Афины могут вместе сделать некоторые существенные шаги ради нашей стойкости. Лидеры договорились встретиться и обсудить все детали энергетического сотрудничества между Украиной и Грецией.

О чем еще говорили политики

Зеленский отметил, что Мицотакис как раз вернулся с саммита в Шарм-эль-Шейхе, который ознаменовал важный мирный успех для Ближнего Востока – там было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Было бы правильно сохранить и расширить этот импульс, подчеркнул президент.

"Глобальное единство сработало в том регионе, и теперь нужно сделать все необходимое, чтобы завершить войну России против Украины. Именно эта война остается сейчас самым большим источником глобальной нестабильности и опасностей. Но так же, как и везде, мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России – ее надо заставить остановить войну", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам Украина начала обсуждать с партнерами возможность импорта газа. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование.

