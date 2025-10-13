'Россияне атакуют наши хранилища': Зеленский подтвердил, что Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам Украина начала обсуждать с партнерами возможность импорта газа. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Зеленский подчеркнул, что враг системно атакует энергетическую инфраструктуру – украинские газовые хранилища, водоснабжение и тому подобное.

На фоне российских атак по энергообъектам украинская сторона начала обсуждать с партнерами импорт газа, но для этого надо достаточно средств.

"Они [россияне] атакуют наши газовые хранилища, водоснабжение и в целом нашу газовую инфраструктуру, поэтому мы начали говорить об импорте газа. У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, но в основном речь идет о средствах. По состоянию на сейчас, газ – это не проблема", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина знает, где можно закупить газ, и имеет предложения от партнеров, которые готовы помочь даже без предварительной оплаты. Однако главная проблема – это иметь достаточно средств для того, чтобы закупить этот газ.

"Мы понимаем, где можно его закупить, мы знаем, какая цена. У нас есть партнеры, которые готовы поставлять и сейчас не спрашивают о средствах", – заявил глава государства.

Кто может помочь Украине с газом

Речь идет прежде всего о европейских партнерах, в частности Норвегии, а также о странах Ближнего Востока. По словам Зеленского, Украина уже имела опыт сотрудничества с этими поставщиками прошлой зимой.

"И также это могут быть представители Среднего Востока. Мы также на эти отношения опирались прошлой зимой. Мы понимаем, где закупить газ, но опять же вопрос, где получить достаточно средств. Но нам все удастся", – добавил президент.

Что известно об ударах РФ по энергетике Украины

С осени Россия активизировала атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности на ТЭЦ, ТЭС и газовые объекты. Ударам подверглись Черниговская, Киевская, Сумская области и другие регионы Украины, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.

Зеленский подтвердил, что Украина имеет два плана действий на случай дальнейших атак, среди которых импорт газа и собственная добыча.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в понедельник, 13 сентября провел заседание Ставки, главным вопросом которой стало восстановление и защита энергетической системы Украины после массированных российских атак. Глава государства заявил о ряде управленческих ошибок.

