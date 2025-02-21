Зеленский обсудил с Павелом продолжение чешской инициативы по поставке артиллерийских снарядов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петером Павелом. Они обсудили новое чешское предложение поддержки Украины.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале. Также Петр Павел на своей странице в соцсети Х заверил Зеленского в полной поддержке.

По словам украинского президента, основными темами разговора были дальнейшие шаги, общие планы и сохранение сильных аргументированных позиций.

"Европа должна звучать единым голосом для достижения справедливого мира, и мы его добьемся", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, они обсудили продолжение чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов, а также новое предложение Чешской Республики по поддержке Украины.

Глава государства поблагодарил Чехию за поддержку.

"Высоко ценим то, что даже в эти сложные времена чешский народ стоит бок о бок с Украиной. Спасибо за поддержку", - подчеркнул президент.

Петер Павел со своей стороны, что заверил Зеленского в "полной поддержке". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Мы хорошо знаем и не забудем, кто жертва, а кто агрессор в этой войне. Вместе с другими европейскими государствами намерены усилить помощь Украине в ее мужественной и справедливой борьбе. Я борюсь не только за Украину, но и за наше свободное и безопасное будущее", – написал президент Чехии.

Напомним, ранее Петр Павел отреагировал на агрессивную риторику президента США Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зкеленскому. По его словам, нужно иметь "незаурядный цинизм", чтобы так себя вести.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили визит спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога в Киев и другие текущие вопросы.

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