'Зеленский не является диктатором': мировые лидеры поддержали президента Украины на фоне агрессивной риторики Трампа

Президент США Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". На такую агрессивную риторику американского лидера отреагировали лидеры многих стран мира, а также политики в самих Соединенных Штатах, в том числе и республиканцы.

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Они указали на то, в чем Трамп ошибается, и напомнили, кто на самом деле является диктатором и агрессором. OBOZ.UA собрал заявления мировых лидеров, поддержавших Зеленского.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение президента США Дональда Трампа назвать Владимира Зеленского диктатором было "неправильным и опасным". Последний является легитимно избранным главой государства.

Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бейкон подчеркнул, что это Владимир Путин является диктатором и именно он начал эту войну. Он отметил, что Украина хочет быть частью Запада, а Путин ненавидит Запад.

Бывший вице-президент США Майк Пенс обратился к Трампу, подчеркнув, что Украина не начинала эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. "Дорога к миру должна быть построена на правде", – добавил он.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик написал, что "Владимир Путин – это диктатор без выборов".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно иметь "незаурядный цинизм", чтобы назвать президента такой страны, как Украина, диктатором. "Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами", – написал он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере осудил заявления Трампа касательно Зеленского. "Я думаю, что это глубоко необоснованно и безосновательно. Он всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", – отметил политик.

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил, что ему "противно видеть, как американский президент выступает против одного из наших друзей и открыто становится на сторону такого преступника, как Владимир Путин". Он добавил, что если Трамп готовится уступить Путину сейчас, Америка заплатит за это цену позже, ведь речь идет не только о безопасности Украины, но и безопасности американского народа.

Конгрессмен от республиканцев Майк Лоулер назвал Путина "подлым диктатором и головорезом". "Он не наш друг и не союзник. Хотя я поддерживаю усилия по прекращению войны в Украине, любое соглашение по миру должно предусматривать Украину за столом переговоров, должно защищать ее суверенитет и суверенитет ее соседей", – написал он.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он категорически не согласен со взглядами Трампа. "Финляндия всячески поддерживает Украину. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского. Захватническую войну начали исключительно Россия и ее президент Путин", – отметил глава государства.

Лидер британской Консервативной партии Кэми Баденок подчеркнула, что Зеленский – не диктатор. Он является демократически избранным лидером Украины, который мужественно противостоит незаконному вторжению Путина.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал Зеленского как "демократически избранного лидера" и отверг идею Трампа о проведении выборов. "Совершенно разумно приостановить выборы во время войны, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны", – отметил он.

Президент Владимир Зеленский в соцсети Х поблагодарил эту поддержку.

Мы также писали о том, что в правительстве Франции выразили недоумение по поводу обвинений Трампом Украины в разжигании войны. Спикер Софи Прима отметила, что в правительстве "не очень хорошо понимают логику" президента США, а его заявления "разные, изменчивые и часто непонятные".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Также республиканец обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну. Он заявил, что украинский лидер "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц связал последние последние заявления Дональда Трампа относительно Украины с буксировкой соглашения о полезных ископаемых, на которую пока не соглашается Киев.

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