Зеленский обсудил с Киром Стармером дальнейшие действия против России и поблагодарил за справедливость

В субботу, 3 января, президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили дальнейшие шаги в дипломатическом направлении и подготовку предстоящей встречи на уровне лидеров.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он поблагодарил британского политика за справедливость в стремлении к миру.

"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной. Обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже вскоре", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил результативную работу советников по национальной безопасности и 18 европейских участников совместного формата, охарактеризовав нынешний день как "активный". По его словам, координация действий также происходит с американской стороной.

Отдельно президент обсудил со Стармером вопрос справедливого решения по замороженным средствам от продажи футбольного клуба "Челси". Речь идет о 2,5 млрд фунтов стерлингов, которые могут и должны быть направлены на защиту жизней и восстановление Украины после российских ударов.

"Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Британию за то, что и такими вполне справедливыми решениями могут быть укреплены украинская устойчивость и наше общее с Британией и многими другими в мире стремление к миру", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в субботу 3 января в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности стран Европы и делегаты из Канады, НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии. Стороны проведут ряд переговоров по поводу гарантий безопасности для Украины.

Как писал OBOZ.UA, накануне Зеленский подчеркнул, что новый 2026 год Украина начала с дипломатии. Киев и в дальнейшем будет работать над мирным планом окончания войны, гарантиями безопасности, продолжением военной поддержки нашего государства и обменами военнопленными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!