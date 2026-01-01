'Надо возобновить обмены пленными': Зеленский анонсировал важные встречи

Новый 2026 год Украина начала с дипломатии. Киев и в дальнейшем будет работать над мирным планом окончания войны, гарантиями безопасности, продолжением военной поддержки нашего государства, обменами военнопленными и так далее.

В обращении к гражданам вечером в четверг, 1 января, президент Владимир Зеленский еще раз поздравил всех с Новым годом, а также поделился подробностями об уже проведенных дипломатических контактах и дальнейших планах. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале ОП Украины.

Украине нужна поддержка партнеров

Зеленский заявил о продолжении разговоров с государствами, которые стоят на нашей стороне.

"Это самое главное – чтобы поддержка для нас, для Украины, была, и была достаточной. Именно на этом все держится, прежде всего воины на передовой, все наши защитники и защитницы, наша промышленность, наше производство, производство оружия, каждый, кто нам помогает, вся наша международная поддержка.

ПВО надо искать каждый день. Ракеты для ПВО Украине нужны каждый день. И так же финансы на оружие, на дроны для нашей армии, НРК, технику – все необходимое. Все максимально активно. Так же – ради того, чтобы переговоры двигались, во всех аспектах двигались, на каждом треке", – сказал президент.

Первый звонок года – к президенту Кипра

С кипрским коллегой Никосом Христодулидисом глава Украинского государства поговорил вечером 1 января. Именно с этого дня Кипр начинает свое полугодовое председательство в Европейском Союзе.

"Для нас важно, чтобы Украина была в приоритетах... Членство Украины в Евросоюзе – это так же гарантии безопасности, на членство тоже работаем. Проинформировал о нашем разговоре с Америкой, о ситуации в дипломатии и спасибо Кипру за поддержку. Спасибо, господин президент, Никос, за все важные слова об украинцах, об Украине, о нашей силе", – обратился Зеленский к Христодулидису.

Планы Киева

Встречи в Турции

Президент рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров по состоянию на четверг находился в Турции, проводил переговоры с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Также диалог запланирован между нашими разведками.

"Мы очень стараемся в новом году восстановить обмены, именно это – ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена", – подчеркнул Зеленский.

В 2025-м обмены были активными, но под конец года – затормозили. "Надо теперь возобновить", – заявил Зеленский.

Диалог с США

Также Умеров каждый день на связи с американской командой и нашими партнерами в Европе. Контакты происходили и 31 декабря, и 1 января.

"Мы готовим форматы, мы готовим важные встречи", – анонсировал глава государства.

Встреча советников по вопросам нацбезопасности в Украине

Это мероприятие может состояться уже в первый выходной день этого года – 3 января.

"Это первая такая встреча в Украине по миру. Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО", – рассказал президент.

Встреча начальников генеральных штабов

Предварительно, военные встретятся 5 января. "Главное – это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море, если нам удастся закончить войну. А именно это – ключевая цель для всех нормальных людей", – отметил Зеленский.

Встреча на уровне лидеров

Речь идет о руководителях европейских стран, так называемой коалиции желающих. Они, согласно плану, соберутся вместе 6 января.

"Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше", – сказал Зеленский.

Обстрелы, которые враг совершил в новогоднюю ночь

В конце обращения украинский президент поблагодарил каждого и каждую, кто с ночи и с утра работает на восстановление после российских ударов.

"Даже в новогоднюю ночь россияне не сдержались. Вот такие они. Но мы защищаемся и восстанавливаем. Такие украинцы. А завтра будет важный день внутренней политики для Украины", – сообщил Зеленский, не раскрыв деталей.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь с 31 декабря на 1 января армия России атаковала железнодорожную инфраструктуру трех украинских городов. Взрывы прогремели на Волыни, в Сумской и Одесской областях.

– После ночного обстрела Владимир Зеленский сообщал, что основной целью путинских террористов была украинская энергетика.

– Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 205 "Шахедов" и БПЛА-имитаторов. Нашими воинами было сбито/подавлено 176 вражеских дронов.

