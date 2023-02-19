Зеленский обсудил ''формулу мира'' с Макроном: детали

В воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил "формулу мира" с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсудили оборонное сотрудничество, последующие дипломатические мероприятия и подвели итоги последних визитов.

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О переговорах с президентом Франции гарант сообщил в своем Telegram. Он отметил, что провел с Макроном дружеский диалог.

Напомним: ранее Макрон заявил, что его государство против полного разгрома России после победы Украины. Он считает, что наша страна должна победить в развязанной РФ кровавой войне, но при этом не стоит добиваться крушения последней.

Он открыто сказал, что ни одна из сторон не может победить полностью и выразил предположение, что европейцы станут главными жертвами бесконечного конфликта, так как в Украине, по его словам, сейчас разыгрывается судьба Запада.

Также Макрон заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда государство-агрессор потерпит поражение. Пока же Москва выбирает войну, уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру соседнего государства и совершает военные преступления в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее президент Франции Эммануэль Макрон вручил высокую награду главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Из рук французского коллеги президент Украины получил орден Почетного легиона;

– Макрон не исключил передачи Украине истребителей. В то же время он отверг, что это может произойти в ближайшие недели.

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