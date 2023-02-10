'Не в ближайшие недели': Макрон сделал новое заявление о вероятности предоставления истребителей Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил передачи Украине истребителей. В то же время он отверг, что это может произойти в ближайшие недели.

Видео дня

Об этом Макрон сказал журналистам 10 февраля после внеочередного заседания Европейского совета в Брюсселе, передает France 24. "Абсолютно ничего не исключаю", – ответил французский президент на вопрос о возможности поставок по запросу президента Владимира Зеленского, который накануне выступил на саммите ЕС.

При этом Макрон добавил, что "ни при каких обстоятельствах" истребители для Украины не могут быть "доставлены в ближайшие недели",

По словам политика, якобы "это не соответствует сегодняшним потребностям" Украины, а сам он выступает за "более полезное" оружие и "более быстрое".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января Макрон уже заявлял о возможности поставок истребителей Киеву. Тогда он не назвал каких-либо сроков, но подчеркнул, что Франция не ставит себе ограничений в военной помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел Уккраины Дмитрий Кулеба говорил, что дипломатическая работа по передачи истребителей уже началась. Речь идет о боевых самолетах F-16.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предоставление истребителей Украине будет обсуждено на 9-м "Рамштайне".

8 февраля после встречи с Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в стране начнут подготовку пилотов ВСУ, которая станет первым шагом к передаче истребителей. Он поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты можно передать украинской армии.