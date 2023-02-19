Макрон: Украина должна победить, но не стоит добиваться полного разгрома России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его государство против полного разгрома России после победы Украины. Он считает, что наша страна должна победить в развязанной РФ кровавой войне, но при этом не стоит добиваться крушения последней.

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Об этом Макрон высказался в интервью изданиям Journal du Dimanche, Le Figaro и France-Inter. Он открыто сказал, что ни одна из сторон не может победить полностью и выразил предположение, что европейцы станут главными жертвами бесконечного конфликта, так как в Украине, по его словам, сейчас разыгрывается судьба Запада.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию. Но я убежден, что, в конце концов, это не завершится военным путем. Я не считаю, как некоторые, что мы должны стремиться к полному разгрому России, атакуя Россию на ее земле", – сказал Макрон.

Приверженцев крушения Кремля он назвал наблюдателями, для которых это главная цель.

"Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции",– добавил Макрон.

Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля он заявил, что ради сохранения стабильности и миропорядка, основанного на правилах, России нельзя дать победить в этой войне.

Также Макрон отметил, что поставки оружия Киеву позволят Вооруженным силам нашей страны перейти в контрнаступление и это сделает возможными переговоры. Причем, на условиях украинской стороны.

"Для надежного мира на континенте странам необходимо научиться решать российский вопрос, но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства", – заявил французский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда государство-агрессор потерпит поражение. Пока же Москва выбирает войну, уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру соседнего государства и совершает военные преступления в Украине.

Также недавно Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

А до этого Макрон в очередной раз выступил за то, что с Россией следует вести диалог. Он считает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить начатую войну.