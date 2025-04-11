'Давление на Россию должно расти с каждым днем': Зеленский выступил на заседании 'Рамштайна' и рассказал о новых атаках врага на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая проходит 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он рассказал о новых атаках врага на Украину.

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Глава государства призвал партнеров нарастить усилия в давлении на Россию с тем, чтобы лишить ее сил продолжать агрессивную полномасштабную войну, также упомянул президент и о необходимости защиты неба над Украиной. OBOZ.UA публикует ключевые тезисы выступления Зеленского.

Свое выступление глава государства начал с благодарности тем странам, которые остаются плечом к плечу с Украиной и помогают ей защищаться от российской агрессии.

"Я благодарен за сегодняшнюю встречу и за формат "Рамштайн", который является действительно полезным. Спасибо всем странам, которые продолжают поддерживать Украину – нашу оборону, наших воинов, нашу стойкость. Стабильная, прогнозируемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной стойкостью здесь, в Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец-то закончилась. И это должно закончиться за столом переговоров", – подчеркнул Зеленский.

Усадить агрессора за стол переговоров и заставить его закончить кровопролитную войну, по убеждению президента, можно только одновременным давлением на Россию на поле боя и на международном уровне.

"Только самые сложные условия для России на поле боя и в международных отношениях могут заставить ее сделать то, что нужно для настоящего мира. И сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отклонила предложение США о полном и безоговорочном прекращении огня, месяц, который полностью дал понять – Россия является единственной причиной этой войны. Без [применения] силы против России у России не будет воли принять и реализовать какие-либо реалистичные и эффективные предложения мира. Я благодарю всех, кто поддерживает такую политику – политику реальных результатов", – отметил глава государства.

Он добавил, что во время онлайн-обращения к участникам встречи в формате "Рамштайн" находится в своем родном городе – в Кривом Роге. Там практически не стихает сирена воздушной тревоги, ведь враг постоянно атакует Кривой Рог ударными дронами или ракетами.

"Этот город живет под почти постоянной воздушной тревогой – из-за беспилотников или российских ракет. Наиболее опасной угрозой являются баллистические ракеты. Когда есть баллистическая угроза, люди имеют всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия. Только представьте, каково это – отправить ребенка на улицу или просто прогуляться по городу, зная, что ракета может попасть в течение 5 минут после запуска. Постоянная опасность", – сказал Зеленский.

Он напомнил партнерам, что ровно неделю назад в результате очередного баллистического удара России по Кривому Рогу погибли 20 человек, среди которых – девять детей.

"Просто дети, на обычной улице. У Украины нет времени на метафоры. Наши люди, наши дети – под ударом во многих городах и селах. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Полтава, Николаев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Чернигов и многие другие. Все они нуждаются в защите от российских ракет", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинская ПВО не может эффективно защищать украинцев от российской баллистики. Ведь эффективны в сбитии таких ракет американские системы Patriot, а их в Украине катастрофически не хватает.

"Вы знаете, что мы вынуждены перемещать свои системы по всей стране, чтобы обеспечить хотя бы временную защиту в разных городах. И вы знаете, что происходит, когда даже одна система выходит из строя – это означает потерю жизней. В России видят в этом свое преимущество – способность быть террористической державой. И мы должны лишить их способности – их веры в то, что к убийству можно относиться легкомысленно. Прошу, в первую очередь, сосредоточиться на ПВО Украины. Нам это очень нужно. Десять систем Patriot – они есть у свободного мира. Сейчас нужны политические решения, чтобы заставить их работать на мир. Нам нужен такой результат", – обратился с призывом к партнерам Зеленский.

Также он добавил, что рассчитывает на помощь партнеров в обеспечении не только самых насущных потребностей украинского войска.

"Сейчас министр обороны Украины находится в Брюсселе. Он представит самые неотложные потребности в поставках на передовую. Но я прошу вас не сосредотачиваться только на текущих или краткосрочных потребностях – нам нужна четкая долгосрочная стратегия безопасности", – подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал партнерам о двух пленных китайцах, которые воевали на стороне РФ против Украины, а на прошлой неделе попали в плен к украинским воинам. Присутствие китайцев в составе российской армии, по словам президента, является ощутимым.

"Сейчас мы имеем информацию, что в составе российских оккупационных войск воюют по меньшей мере несколько сотен граждан Китая. Это значит, что Россия явно пытается продолжить войну – даже используя жизни китайцев. Путина не устраивали солдаты из Северной Кореи. Теперь он пытается покрыть свою нехватку, подтянув еще одну нацию – китайцев. Как долго он сможет это делать? Мы должны работать вместе, чтобы задать такие вопросы не о выборе Москвы, а о нашем общем давлении на Москву – потому что только так это сработает", – подчеркнул глава государства.

Он считает, что сейчас Россию можно остановить благодаря поддержке украинской армии и сохранению санкций против агрессора. Исключить же новые нападения Москвы на другие страны и народы, заставить его выбирать не силу оружия и агрессивную войну, а дипломатию и мир, можно только единением и усилением объединенного демократического мира.

"Это наша общая судьба – Европа, США, НАТО. Я благодарю каждого лидера, каждой страны, каждого, кто здесь присутствует, кто работает с нами над новым форматом – форматом для гарантийных сил, – Коалиции желающих, – объединенной силы, которая может стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и по крайней мере для нашей части Европы после этой войны. Нам нужно определить четкие детали по размеру, структуре, развертыванию, материально-техническому обеспечению, обеспечению, оборудованию и вооружению этого контингента безопасности в Украине, а также долгосрочной поддержки сильной украинской армии", – сказал Зеленский.

Напоследок он вновь выразил благодарность всем странам, которые создают предпосылки для возвращения мира на континент.

"Спасибо всем, кто понимает, насколько важно увеличить расходы на оборону в Европе и укрепить сотрудничество между нашими оборонными отраслями. И благодарю всех, кто понимает – и объясняет другим – что ключом к успешной дипломатии является решимость. ежедневно, пока не исчезнет ежедневная угроза российских атак – она должна исчезнуть с неба, земли и моря Украины. Спасибо, всем, кто помогает!" – обратился к присутствующим Зеленский.

Напомним, утром 11 апреля OBOZ.UA сообщал, что в Брюсселе стартовало новое заседание в формате "Рамштайн". Уже 27 встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, как ожидается, должна стать ключевым шагом в усилении поддержки Киева со стороны западных союзников.

В повестке дня – усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества.

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