Германия объявила о создании коалиции РЭБ для поддержки Украины: что известно

Германия объявила о создании коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для поддержки Украины в рамках формата "Рамштайн". Она дополняет другие имеющиеся восемь коалиций возможностей.

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Об этом сообщает Министерство обороны Германии 11 апреля. В ведомстве отметили, что соглашение было создано вместе с 10 партнерами.

Целью новой коалиции является усиление возможностей Украины в сферах:

– обеспечение собственной связи

– разведки и нарушение коммуникаций врага

– защиты от дронов

– эффективности собственных систем вооружения

Полученные знания будут использованы для дальнейшего развития возможностей Бундесвера.

"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, а также гражданского населения. Контроль электромагнитного спектра необходим для эффективного боя в современной войне. В частности, это касается использования и защиты беспилотников", – отметили в немецком ведомстве.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина должна быть сильной в военном отношении. Только таким образом переговоры по урегулированию войны "могут привести к длительному и справедливому мирному решению".

Напомним, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовала 27-я встреча Контактной группы по обороне Украины – "Рамштайн". Этот саммит должен стать важным шагом в усилении поддержки Киева со стороны западных союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на заседании "Рамштайн" 11 апреля планирует получить от союзников дополнительные средства ПВО для защиты от вражеских ракетных и дроновых атак. По его словам, уже есть некоторые договоренности со странами.

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