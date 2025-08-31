Украинцы больше доверяют Залужному, но президентом выбрали бы Зеленского: свежий опрос

Результаты нового социологического опроса показали интересную тенденцию: уровень личного доверия украинцев к военным лидерам превышает поддержку действующей власти. Однако в политической плоскости преимущество все еще остается за президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг". Опрос демонстрирует распределение симпатий украинцев между политиками и военными командирами.

Результаты опроса

Так, Валерию Залужному доверяют 74% респондентов, тогда как Зеленскому – 68%. Третье место по уровню доверия занял руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, которому симпатизируют 59% опрошенных.

Впрочем, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, Зеленский получил бы 35% голосов, тогда как Залужный – 25%. Это свидетельствует, что даже при высоком уровне общественной поддержки военный лидер уступает президенту в электоральном рейтинге.

В случае парламентских выборов наибольшую поддержку имела бы условная партия Залужного (24%). На втором месте – блок Зеленского (20%). За ними следуют "Европейская солидарность" с результатом 7%, а также условные партии Буданова и "Азова" – по 6% каждая.

Что предшествовало

Ранее украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине. Однако это возможно только после завершения войны, поскольку сейчас это не позволит сделать ситуация с безопасностью.

