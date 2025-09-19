Прямо сейчас или после завершения войны: украинцы ответили, когда стоит проводить выборы

Большинство украинцев считает, что выборы должны состояться после завершения войны и окончательного мирного соглашения. Однако доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончания войны, но при условии прекращения огня и гарантий безопасности, выросла.

Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Он проводился со 2 по 14 сентября методом телефонных интервью.

Результаты опроса

Согласно данным опроса, 63% украинцев считают, что выборы следует проводить только после полного завершения войны.

Однако, тех, кто придерживается такого мнения, стало меньше. В мае 2025 года так считали 71%, а в марте 2025 года – 78%.

При этом доля тех, кто выступает за проведение выборов немедленно, даже без прекращения огня, остается стабильно низкой – 12% в сентябре 2025 года (в мае – 12%, в марте – 10%).

Зато количество респондентов, выступающих за выборы после прекращения огня с гарантиями безопасности, выросло с 9% в марте до 22% в сентябре.

Что повлияло на мнение украинцев

По данным КМИС, рост поддержки выборов после прекращения огня может быть связан с более активным обсуждением вопросов безопасности для Украины в последнее время.

Также опрос показывает, что поддержка выборов тесно связана с доверием к президенту: чем больше доверия, тем меньше желание проводить выборы. Среди тех, кто совсем не доверяет Зеленскому, только 29% считают, что выборы следует проводить до завершения войны.

Опрос проводился со 2 по 14 сентября путем телефонных интервью на всех территориях, подконтрольных правительству Украины. Участие приняли 1023 гражданина Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 4,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, новый опрос КМИС также показал, что большинство украинцев верят в победу Украины в войне при условии надлежащей поддержки Запада. При этом украинцы по-разному оценивают возможные мирные планы: концепция от Европы и Украины воспринимается сдержанно положительно, тогда как российский план почти однозначно отвергается. Вместе с тем украинцы ожидают, что даже при реализации "европейского" сценария угроза повторного нападения России сохранится.

