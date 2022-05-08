Зеленский назвал три основных вещи, которые помогут Украине победить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных вещи, которые помогут нашей стране одержать победу над Россией и защитить свою свободу и свободу всего мира. По словам главы украинского государства, это оружие для ВСУ, санкции против страны-агрессора и финансовая поддержка.

Об этом политик сказал во время своей речи к странам Большой семерки в воскресенье, 8 мая, сообщила пресс-служба ОП в Telegram. Он поблагодарил мировых лидеров за оказанную нам помощь и призвал их не останавливаться на этом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первое – это оружие. Я благодарен вам за оборонную помощь, которую мы уже получили, потому что как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Следовательно, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию", – сказал политик.

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По словам Зеленского, если бы у Украины было такое оружие раньше, то удалось бы сохранить тысячи жизней.

Второй шаг – это новые экономические ограничения против Москвы. Президент напомнил, что война все еще продолжается, потому санкции должны быть ужесточены.

"Второе – это санкции. Украина всегда будет благодарна вам за беспрецедентные санкции в интересах мира, но война все еще продолжается. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Нужно его реализовать. Никаких экспортных операций с Россией, пока она использует получает эти средства на разрушение свободы в Европе", – сказал он.

Зеленский добавил, что демократический мир должен быть принципиальным в вопросе защиты самого себя.

Третий важный пункт, который приблизит нашу победу, по его словам, это финансовая поддержка Украины и восстановление после войны.

"Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – подчеркнул глава государства.

По его словам, пока война продолжается, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне от 5 до 7 миллиардов долларов, а когда война завершится, нужно будет восстанавливать разрушенное Россией более чем на 600 миллиардов долларов.

По убеждению президента, финансовая помощь Украине и помощь с послевоенным восстановлением – это недопущение значительно больших потерь свободного мира в будущем.

"Россия хочет пойти дальше в Европу, и все потенциальные агрессоры мира, которые также хотят разрушить жизнь соседей, смотрят – смотрят именно сейчас удастся ли России и смогут ли они повторить. Должны так организовать работу по восстановлению Украины после войны, чтобы можно было применить лучший опыт демократических стран и сделать это с максимальной эффективностью", – сказал он.

Зеленский отметил, что власти предлагают друзьям Украины присоединиться к восстановлению, взяв шефство – над областями, городами или отраслями страны, которые пострадали от войны, которые разрушены.

"Например, уже предложили Великобритании взять шефство над восстановлением деоккупированной Киевской области. И именно сегодня – учитывая председательство Германии в Группе семи – я предлагаю применить также и тот формат сотрудничества, который показал свою эффективность при объединении Немецкого государства. Когда четко закреплено – до восстановления и реинтеграции в нормальную жизнь каждого региона, каждого города, каждой общины – это гарантирует эффективность. Такое сотрудничество усилит экономические и технологические связи в Европе и будет выгодным не только нашей стране, но и вашим государствам, вашим регионам и вашим компаниям", – добавил он.

Напомним, что лидеры Большой семерки (G7) 8 мая провели специальное заседание. По итогам саммита политики заявили: Россия нарушила множество международных норм в своей неспровоцированной войне против суверенной страны – в частности, Устав ООН, который был создан после Второй мировой, чтобы уберечь будущие поколения от бедствий войны. И Владимир Путин, и его пособники – как Александр Лукашенко – должны ответить за преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, когда страна чествует жертв Второй мировой войны. В этом году мы отмечаем эту дату в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России, поэтому гарант начал речь именно с упоминания о военных преступлениях страны-агрессоры против нашего народа.