"Мы не пожалеем сил, чтобы заставить Путина и Лукашенко ответить!" Мощное заявление по итогам саммита G7 c Зеленским

Лидеры Большой семерки (G7) 8 мая провели специальное заседание, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. По итогах саммита политики заявили: Россия нарушила множество международных норм в своей неспровоцированной войне против суверенной страны – в частности Устав ООН, который был создан после Второй мировой, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны. И Владимир Путин, и его пособники – как Александр Лукашенко – должны ответить за преступления.

Совместное заявление было обнародовано вечером в воскресенье, 8 мая, на сайте Белого дома. Подчеркивается, что 77 лет спустя после Второй мировой президент РФ Путин и его режим решили вторгнуться в Украину.

"Такие действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа", – указали в G7.

Пресс-служба указала: лидеры Большой семерки имели честь послушать речь Зеленского. Украинского лидера заверили "в полной солидарности и поддержке мужественной защиты суверенитета и территориальной целостности его страны, борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее в пределах ее международно признанных границ".

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В свою очередь Зеленский сказал, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск со всей территории страны и обеспечение ее способности защитить себя в будущем.

"Украина вступила в переговоры с международными партнерами о механизмах безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования", – сообщили в G7.

Организация указала, что готова и дальше брать на себя обязательства, чтобы помочь украинскому государству и ВСУ, и будет расширять сотрудничество.

С начала войны Большая семерка пообещала дополнительные 24 млрд долларов для Украины на 2022 год. Она призвала партнеров присоединится.

"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению, а также разработаем варианты... для поддержки долгосрочного восстановления и реконструкции", – сказано в заявлении.

Лидеры G7 прямо сообщили, что по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины наносятся неизбирательные удары. "Мы потрясены масштабными человеческими жертвами, посягательствами на права человека и разрушениями, которые действия России нанесли Украине", – отметила организация.

Подчеркивается, что ни при каких обстоятельствах гражданские и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь президента Путина, а также архитекторов и пособников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом", – предупредили в G7.

Они не признают марионеточных нелегитимных "органов власти", которыми оккупанты пытаются заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления.

"Мы продолжим противодействовать российской стратегии дезинформации, которая преднамеренно манипулирует мировой, в том числе российской, общественностью в надежде скрыть вину российского режима в этой войне", – заявили политики, сообщив о продолжении санкционного давления на Кремль.

Во-первых, G7 пообещали постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти. Делать это хотят так, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок.

Во-вторых, страны хотят запретить "или иным образом предотвратить" предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия. "Это усилит изоляцию РФ во всех секторах ее экономики", – сообщила пресс-служба.

В-третьих, меры против российских банков, связанные с мировой экономикой и "системно критические для российской финансовой системы".

"Мы уже серьезно подорвали способность России финансировать свою агрессивную войну, нацелившись на ее Центральный банк и ее крупнейшие финансовые институты", – заявили мировые лидеры.

В-четвертых, они хотят продолжить борьбу с пропагандой российского режима. Респектабельные частные компании не должны приносить доход российскому режиму или его филиалам, питающим российскую военную машину.

"В-пятых, мы продолжим и усилим нашу кампанию против финансовой элиты и членов семей, которые поддерживают президента Путина в его военных действиях и разбазаривают ресурсы российского народа. По согласованию с нашими национальными властями мы наложим санкции на дополнительных лиц", – анонсировала Большая семерка.

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