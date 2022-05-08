Зеленский в День памяти и примирения напомнил о преступлениях России: вы говорите никогда опять? Видео

Президент Владимир Зеленский 8 мая обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, когда страна чествует жертв Второй мировой войны. В этом году мы отмечаем эту дату в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России, поэтому гарант начал речь именно с упоминания о военных преступлениях страны-агрессора против нашего народа.

Обращение он записал на фоне разрушенной российскими оккупантами многоэтажки в Бородянке на Киевщине, фото которой облетело весь мир. Черно-белое видео опубликовано на официальном YouTube-канале украинского лидера (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Может ли стать черно-белой весна? Бывает ли вечный февраль? Обесцениваются ли золотые слова? К сожалению, Украина знает ответы на все эти вопросы. К сожалению, эти ответы – да. Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова!" – отметил Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что украинцы знали цену, которую заплатили за эту мудрость предки, как важно уберечь ее и передать потомкам. Но и не подозревали, что именно наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые, как оказалось, являются истиной далеко не для всех. По словам президента, в этом году украинцы говорят и слышат фразу "Никогда снова!" болезненно и жестоко, без восклицания, а со знаком вопроса.

"Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине. 24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4-е утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали жуткие взрывы. Мы услышали: снова!" – напомнил гарант.

Он привел пример Бородянки – одной из многих жертв преступления россиян, и простую девятиэтажку позади него – один из многих свидетелей преступных действий РФ. 250 бойцов, погибших на фронтах Второй мировой, и почти тысяча жителей Бородянки боролись и победили нацизм, дрались за будущее детей, за жизнь, которая была здесь до 24 февраля. Российские же оккупанты разрушили все в городе фугасными бомбами.

"Представьте, как в каждой из этих квартир люди ложились спать. Желают друг другу спокойной ночи. Выключают свет. Обнимают любимых. Закрывают глаза. Мечтают о чем-то. Наступает полная тишина. Они все засыпают, не зная, что не все проснутся. Они крепко спят. Им снится что-то приятное. Но через несколько часов их разбудят взрывы ракет. А кто-то не проснется больше никогда. Никогда снова", – подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский считает, что возможное оглашение Россией 9 мая открытой войны Украине ничего не меняет для нашего государства. Ведь для украинцев война с этой страной-агрессором длится уже 8 лет.