Зеленский назвал главное условие, при котором Украина согласится на дипломатию с РФ

Президент Владимир Зеленский четко обозначил условие, без которого возвращение к мирным переговорам Украины и России лишено смысла. Войска РФ должны быть оттеснены за международно признанные границы нашей страны в формате 1991 года.

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Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве. Если раньше речь шла о возвращении хотя бы границ 24 февраля 2022 года, то теперь Москва доказала, что не заслуживает и таких поблажек.

"Прошлогодние границы были не нашими. Там проходила контактная линия между позициями наших войск и оккупантами. Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах", – заметил гарант.

Зеленский указал, что условия для дипломатических встреч вполне обоснованы. Именно соблюдение международного права должно быть почвой для перехода к следующей повестке с российской стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Офиса президента Подоляк на фоне незавершенного переворота в России заявил, что переговоры с Путиным едва ли принесут хоть какой-то результат. Причиной этому является фактический крах его режима, неспособность диктатора влиять на процессы внутри самой РФ.

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