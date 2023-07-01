В Киев с визитом прибыл премьер Испании Педро Санчес. Видео

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл 1 июля в Киев с официальным визитом. Он заверил, что вся Европа солидарна с украинским народом и будет поддерживать Украину до тех пор, пока в Европе не воцарится мир.

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Об этом сам Санчес написал в своем Twitter. В ходе визита глава испанского правительства встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выскажу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не воцарится мир", – написал Педро Санчес.

Испанский премьер прибыл в Украину по приглашению президента Зеленского. Этот визит, по словам главы государства, особенно символичен именно потому, что в этот день Испания начинает председательство в Европейском Совете.

"Считаю символическим, что в эту субботу, в первый день председательства Испании, по моему приглашению Украину посетит премьер-министр Испании господин Санчес. Впервые начало председательства страны будет отмечено визитом в Украину", – отмечал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на саммите Евросоюза 29 июня.

По мнению украинского президента, следующие месяцы будут очень важны для продвижения Украины на пути к полноправному членству в Евросоюзе.

"И это действительно много говорит о том, насколько важны будут следующие шесть месяцев для нашей Европы. Это историческое время для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа мира немыслима без Украины." – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина "готова начать переговоры о вступлении и необходимо зафиксировать наш прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии".

Напомним, 16 июня стало известно, что Испания передаст Украине десятки бронемашин и 4 танка Leopard 2А4. Месяцем ранее в Мадриде приняли решение о передаче украинской армии танков Leopard 2 и партии бронетранспортеров M-113.

Также в конце мая сообщалось, что Испания не будет участвовать в коалиции истребителей F-16, ведь не имеет на вооружении таких самолетов. По этой же причине страна не сможет участвовать в подготовке украинских пилотов на этих западных истребителях.