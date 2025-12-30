Зеленский назвал две ключевые гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой гарантией безопасности для государства является поддержка сильной украинской армии численностью 800 тысяч военных. Также он отметил необходимость международной мониторинговой миссии и прописанных механизмов реагирования партнеров в случае нарушения договоренностей.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-общения с журналистами, где президент отвечал на вопросы о возможных параметрах будущих соглашений по безопасности. В ходе этого разговора Зеленский очертил базовые принципы, которые, по его словам, Украина считает обязательными для любых договоренностей о завершении войны.

Гарантии безопасности

Президент подчеркнул, что поддержка украинской армии является фундаментальным условием безопасности государства. По его словам, речь идет не только о численности, но и о системной помощи партнеров.

"Поддержка украинской армии очень важна, и это пункт номер один – сильная украинская армия, 800 тысяч человек – это средства, заработная плата, и мы рассчитываем на наших партнеров", – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что в процессе переговоров по завершению войны придется обсуждать детали с российской стороной, поскольку формат будущего соглашения предусматривает нескольких подписантов.

"Должны ли мы говорить с Путиным? У нас 20 пунктов основного договора об окончании войны, и там мы видим четыре стороны-подписанта – Украину, США, Россию и Европу. Поэтому перед тем, как подписывать, будут проговорены некоторые детали договора", – отметил президент.

Механизмы контроля

Глава государства пояснил, что гарантии безопасности для Украины имеют несколько этапов, и первый из них связан с прекращением огня. По его словам, сразу после этого должна заработать международная мониторинговая миссия.

"Миссия мониторинга будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем и которые технически могут это сделать – у них есть спутник, вся дроновая инфраструктура для этого", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно президент остановился на вопросе реагирования в случае нарушения договоренностей. Он подчеркнул, что такие действия должны быть четко зафиксированы в соглашениях с партнерами.

"Что касается других гарантий безопасности, то они являются двусторонними: Украина – Америка. Юридически обязывающие – аналог статьи 5 НАТО, а также речь идет о двусторонних договорах гарантий безопасности НАТО с партнерами, которые объединяются в формат Коалиции желающих", – добавил он.

По словам Зеленского, вторая часть гарантий безопасности предусматривает прописанные пункты о том, как партнеры Украины будут реагировать в случае нарушения режима прекращения огня.

Что предшествовало

О том, что Соединенные Штаты согласились после достижения мирного соглашения отправить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения, ранее сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, причем его слова прозвучали после соответствующих переговоров с другими европейскими лидерами, премьером Канады, руководителями европейских институтов и генсеком НАТО.

"Американская декларация о готовности Соединенных Штатов участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Эти достаточно четкие заявления появились впервые", – в частности сказал Туск.

Он подчеркнул, что "произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может быстро закончиться".

Переговоры Украины и США

Очевидно, речь идет о последних переговорах, которые продолжались между Украиной и США.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида в США, в резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Украина получит гарантии безопасности от США и Европы, прокомментировал обозначенные переговоры американский лидер. По словам президента Дональда Трампа, "никто не отступает" от своих обещаний.

