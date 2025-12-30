США готовы разместить войска в Украине на границе с РФ, – Туск

Ключевым результатом последних переговоров стала декларация США о гарантиях безопасности для Украины после войны. Соединенные Штаты согласились после достижения мирного соглашения направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, премьером Канады, руководителями европейских институтов и генсеком НАТО. Его цитирует RMF 24.

Туск выразил мнение, что в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения мир появился "на горизонте" и может быть достигнут в течение недель.

По его словам, основанием для надежды на то, что война может закончиться, является американская декларация о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира.

"Американская декларация о готовности Соединенных Штатов участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Эти достаточно четкие заявления появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры по ту сторону Атлантики, но это дает нам надежду, что эти переговоры завершатся успешно. Успехом я считаю конец войны", – сказал Туск.

По его словам, состоялся первый этап "серьезных переговоров", в которых принимают участие лидеры Украины, США, ЕС и Канады. Он отметил, что "произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может быстро закончиться", хотя до 100-процентной уверенности все еще далеко.

Туск добавил, что имеет в виду ближайшие недели, а не ближайшие месяцы или годы.

"До января нам всем придется объединиться... чтобы принять решение относительно будущего Украины, будущего этой части мира", – сказал польский премьер.

В то же время Туск отметил, что Киеву придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

"Мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, но гражданам Украины нужно будет пойти на компромисс по территориальным вопросам", – сказал Туск.

