Затронет каждого беженца из Украины: какие правила изменятся в Польше с 5 марта

В Польше официально начинают завершать специальный режим для украинских беженцев. Новые нормы регулируют автоматическое продление документов, правила пересечения границы с детьми и условия получения защиты для тех, кто возвращается из-за океана.

Об этом сообщил блогер Александр Матвеев. Новый закон вступает в силу 5 марта, поэтому тем, кто планирует путешествия в это время, следует проверить свои документы.

Продление документов: что важно знать

Согласно опубликованному документу, сроки легального пребывания граждан Украины продлены автоматически. Это касается как лиц со специальным статусом, так и тех, кто находится на общих основаниях.

Статус UKR продлевается автоматически, визиты в учреждения (ужендов) не требуются. Рекомендуется лишь периодически проверять актуальность данных в приложении Diia.pl .

продлевается автоматически, визиты в учреждения (ужендов) не требуются. Рекомендуется лишь периодически проверять актуальность данных в приложении . Визы и "карты побыту" (karta pobytu), срок действия которых закончился во время полномасштабной войны, остаются в силе на территории Польши.

срок действия которых закончился во время полномасштабной войны, остаются в силе на территории Польши. Лица, у которых исчерпался лимит пребывания по безвизу, могут в дальнейшем законно находиться в стране.

Пересечение границы и электронные документы

Пограничная служба Польши строго придерживается правил проверки цифровых документов. Поэтому скриншот экрана из приложения mObywatel (Diia.pl) не считается документом и не является основанием для въезда в страну.

При пересечении границы украинцы обязаны показать работающее приложение. Поэтому следует быть готовым обновить данные непосредственно перед пограничником, если этого потребуют.

Особенности пересечения границы с детьми

Больше всего проблем на границе возникает из-за несоответствия статуса ребенка и родителей. Условия для въезда в Польшу зависят от возраста ребенка:

дети до 13 лет должны быть присоединены к цифровому статусу одного из родителей;

должны быть присоединены к цифровому статусу одного из родителей; дети от 13 лет обязательно должны иметь собственный аккаунт в приложении Diia.pl.

Если мама меняет статус UKR на "карту побыту" или визу, статус ребенка, "привязанный" к ней, может аннулироваться. В таком случае ребенок теряет право на пересечение границы, хотя может оставаться в Польше. Поэтому легализацию ребенка для путешествий нужно планировать заранее.

Статус UKR и пересечение границы Польши

Чтобы получить статус UKR, действует ряд правил для пересечения границы. Так, его можно получить, только в случае въезда в Польшу непосредственно с территории Украины.

Тем, кто въехал из других стран, статус временной защиты не предоставляется. Такие граждане заезжают по безвизу (на 90 дней) и в течение трех месяцев должны найти работу и подать документы на "карту побыту" по общей процедуре.

