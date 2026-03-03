Затронет каждого беженца из Украины: какие правила изменятся в Польше с 5 марта
В Польше официально начинают завершать специальный режим для украинских беженцев. Новые нормы регулируют автоматическое продление документов, правила пересечения границы с детьми и условия получения защиты для тех, кто возвращается из-за океана.
Об этом сообщил блогер Александр Матвеев. Новый закон вступает в силу 5 марта, поэтому тем, кто планирует путешествия в это время, следует проверить свои документы.
Продление документов: что важно знать
Согласно опубликованному документу, сроки легального пребывания граждан Украины продлены автоматически. Это касается как лиц со специальным статусом, так и тех, кто находится на общих основаниях.
- Статус UKR продлевается автоматически, визиты в учреждения (ужендов) не требуются. Рекомендуется лишь периодически проверять актуальность данных в приложении Diia.pl.
- Визы и "карты побыту" (karta pobytu), срок действия которых закончился во время полномасштабной войны, остаются в силе на территории Польши.
- Лица, у которых исчерпался лимит пребывания по безвизу, могут в дальнейшем законно находиться в стране.
Пересечение границы и электронные документы
Пограничная служба Польши строго придерживается правил проверки цифровых документов. Поэтому скриншот экрана из приложения mObywatel (Diia.pl) не считается документом и не является основанием для въезда в страну.
При пересечении границы украинцы обязаны показать работающее приложение. Поэтому следует быть готовым обновить данные непосредственно перед пограничником, если этого потребуют.
Особенности пересечения границы с детьми
Больше всего проблем на границе возникает из-за несоответствия статуса ребенка и родителей. Условия для въезда в Польшу зависят от возраста ребенка:
- дети до 13 лет должны быть присоединены к цифровому статусу одного из родителей;
- дети от 13 лет обязательно должны иметь собственный аккаунт в приложении Diia.pl.
Если мама меняет статус UKR на "карту побыту" или визу, статус ребенка, "привязанный" к ней, может аннулироваться. В таком случае ребенок теряет право на пересечение границы, хотя может оставаться в Польше. Поэтому легализацию ребенка для путешествий нужно планировать заранее.
Статус UKR и пересечение границы Польши
Чтобы получить статус UKR, действует ряд правил для пересечения границы. Так, его можно получить, только в случае въезда в Польшу непосредственно с территории Украины.
Тем, кто въехал из других стран, статус временной защиты не предоставляется. Такие граждане заезжают по безвизу (на 90 дней) и в течение трех месяцев должны найти работу и подать документы на "карту побыту" по общей процедуре.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев в Польше хотят заставить соблюдать общие правила относительно технического осмотра транспортных средств. За нарушение автомобилистов могут ждать штрафы до 5000 злотых, изъятие водительского удостоверения и эвакуация авто.
