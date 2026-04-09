Зеленский назвал два города, которые могут стать целью России в случае захвата Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может не остановиться в случае захвата Донбасса. По его словам, следующими целями Кремля могут стать Днепр и Харьков.

Глава государства подчеркнул, что хорошо понимает как психологию, так и реальные военные намерения российского руководства. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Зеленский подчеркнул, что в случае дальнейшего продвижения России угроза для крупных украинских городов будет только расти. Он отметил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин не остановится даже после возможного захвата Донбасса.

Президент также обратил внимание на позицию США относительно войны в Украине. По его словам, часть американского политикума недооценивает значение Донбасса для Украины и считает, что этот регион не является критически важным.

"Мы должны признать, что частично американцы чувствуют, что [Донбасс] для нас ничто. Они не хотят признавать, что Путин им будет врать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", – сказал Зеленский.

Отдельно президент прокомментировал визит вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт, назвав его бесполезным в контексте урегулирования войны. В то же время он подчеркнул, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние политические процессы Венгрии, в частности в выборы.

Зеленский также отметил необходимость усиления европейской безопасности на фоне возможного снижения роли США в НАТО. По его словам, Европейский Союз должен объединить усилия с Украиной, Великобританией, Турцией и Норвегией для создания мощного оборонного союза.

Президент подчеркнул, что без участия Украины и Турции Европа не будет иметь достаточного военного потенциала для сдерживания России. Он добавил, что совместные усилия этих стран позволят контролировать безопасность на морских направлениях и укрепить оборону региона.

Зеленский также выразил уверенность, что в будущем Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

