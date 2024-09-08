Зеленский назначил советников президента и заместителей руководителя ОП: опубликованы указы

В воскресенье, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил двух советников президента и двух заместителей руководителя Офиса президента. В частности, советниками главы государства стали Дмитрий Литвин и Александр Камышин, экс-министр стратегических отраслей промышленности.

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Соответствующие указы уже опубликованы на сайте интернет-представительства украинского лидера. Заместителями руководителя ОП Андрея Ермака стали Ирина Верещук, бывший глава Минреинтеграции, и Виктор Никита, бывший глава Закарпатской ОВА.

Перед этим, также указом президента Микита был уволен с должности глава Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

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