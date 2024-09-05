'Важно, чтобы работали максимально активно': Зеленский прокомментировал новые назначения в правительстве. Видео

После назначения 5 сентября в Верховной Раде новых министров правительства Украины президент Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку. Он также прокомментировал и объяснил ротации в правительстве.

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Свой комментарий глава государства сделал в традиционном обращении к стране. Он подчеркнул, что изменения в правительстве направлены прежде всего на ускорение работы должностных лиц.

"Очень важно, чтобы правительственные институции сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом – подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия между центральной властью и громадами", – отметил президент.

Все вышесказанное касается также поддержки для фронта, производства и поставки оружия, защиты объектов энергетики, восстановления разрушенного, "четкой ветеранской политики", противодействия российской пропаганде и тому подобное.

В целом, по словам президента, "есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".

Также в своем обращении к стране Зеленский напомнил о решении Румынии по системе Patriot для Украины.

"Это решение принято на всех уровнях. Мы рассчитываем, что партнеры реализуют полный пакет решений по ПВО и другой помощи Украине - это именно тот пакет, который был принят на прошедшем в июле саммите НАТО в Вашингтоне", – сказал президент.

Решение Румынии будет не последним – Зеленский заявил, что министр обороны Украины уже провел ряд встреч по поводу ПВО и другой военной помощи во Франции, Британии и Германии.

"Мы постоянно говорим с американскими партнерами. Очень ценим наше сотрудничество с Италией. Предметно уже подготовились к новому заседанию "Рамштайна", которое состоится в скором времени. И все, о чем мы договариваемся с партнерами, нуждается в максимально оперативной реализации. Когда решения быстры, Россия не успевает адаптироваться", – объяснил президент.

Относительно фронта в Украине и теперь уже в России – Зеленский, ссылаясь на доклад главкома Сырского, снова выделил Покровское направление. Он уточнил, что ключевая задача украинских воинов – "выбивать больше сил оккупанта".

"Операция в Курской области – мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну. Единственное, что для этого нужно – это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел. Не Москве определять будущее наших людей", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 5 сентября назначили целый ряд новых министров. Своих руководителей получили МИД, Минрегион, Минвет, Минюст, Минкульт, Минстратпром. Среди новых министров – сразу несколько бывших заместителей главы Офиса президента. Также некоторые новые руководители имеют опыт работы заместителями министра – более подробно читайте об этом.

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