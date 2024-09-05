Министром молодежи и спорта назначили Матвея Бедного: что о нем известно

В четверг, 5 сентября Верховная Рада назначила главой министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного. До этого он руководил ведомством в статусе временно исполняющего обязанности.

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Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что за назначение Бедного проголосовали 239 народных депутатов.

Назначение Матвея Бидного было ожидаемым, поскольку с ноября 2023 года временно исполнял обязанности министра молодежи и спорта Украины. Теперь Бедный официально возглавил ведомство.

Что известно о Матвее Бедном

Матвей Бедный украинский спортивный функционер, бодибилдер. Он родился в Киеве в 1979 году.

Образование

Матвей Бедный окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (2001 год), Национальный торгово-экономический университет (2004 год), академию управления персоналом (2008 год) и Национальную академию государственного управления при президенте (2020 год).

Политическая деятельность

Бедный работал в спортивной сфере, сначала в должности тренера, а затем в руководящих должностях. На работу в Министерство молодежи и спорта попал в 2016 году. Он являлся главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта.

С 2016 по 2020 год Бедный возглавлял департамент физической культуры и неолимпийских видов спорта.

В июле 2020 года его назначили на должность заместителя министра молодежи и спорта Украины, а 9 ноября 2023 - временно исполняющим обязанности министра.

В должности главы Минспорта он заменил Вадима Гутцайта.

В вопросе международной спортивной дипломатии Министерство молодежи и спорта под руководством Матвея Бедного работает над санкционными списками российских и белорусских спортсменов, поддерживающих военные преступления РФ.

В конце прошлого года Матвей Бидный заявил, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если Международный олимпийский комитет "будет декларировать участие приспешников кровавого российского режима"

"Это практически сделает невозможным наше участие в соревнованиях в Париже", - заявил тогда Бедный.

Он ведет активную борьбу на мировой арене против участия россиян в соревнованиях.

"Я часто прибегаю к аналогии с Олимпиадой в Берлине в 1936 году, когда Гитлеру дали возможность провести Олимпийские игры, и таким образом его укрепили. Он подчеркнул свою мощь. Он показал себя с помощью фильма Олимпия. Он проявил себя в таком ярком свете как лидер, и укрепил свой авторитет. В XXI веке этого не должно повторяться", – говорит Матвей Бедный.

Спортивные достижения

Матвей Бедный с 1999 по 2004 год был членом Национальной сборной Украины по этому виду спорта.

Чемпион Украины 2000, 2001, 2002 годов. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2000 года (Дубай, ОАЭ).

С 2005 по 2008 год был участником спортивного телевизионного проекта "Игры Патриотов", Франция.

Личная жизнь

Матвей Бедный женат на Виктории Дашутиной. Они воспитывают троих детей.

Тесть Бедного – политик от Партии регионов Григорий Дашутин. Летом 2022 года ДБР задержало Дашутина, после того, как стало известно, что его компания с 2014 года снабжала продукцией военно-промышленный комплекс России и продолжила поставки после полномасштабного вторжения.

Матвей Бедный, комментируя задержание тестя, заявил, что каждый должен отвечать за свои поступки. И если совершение Дашутиным преступления будет доказано, то оно должно за это ответить.

"Идет следствие, он сегодня находится в следственном изоляторе. Конечно, это очень неприятная история. Но он взрослый человек. Когда я школу заканчивал, он уже был народным депутатом. Он формировался так, как формировался. Я не могу сказать, что у нас из им были близкие отношения. Он достаточно жесткий, авторитарный человек, он сформирован тем режимом, при котором он работал, поэтому нести ответственность за его действия я не собираюсь. в такое время, когда, как я уже говорил, цена такого поступка очень высока. Поэтому пусть идет следствие.

Как сообщал OBOZ.UA, Матвей Бедный рассказал о работе, которая ведется для недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Он подверг критике Международный олимпийский комитет.

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