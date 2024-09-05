В Минагро появился полноценный министр: кто такой Виталий Коваль, которого назначили нардепы

Новоиспеченный экс-глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль назначен главой Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Ведомством до него руководил и.о. министра Тарас Высоцкий.

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Решение о назначении Коваля приняли депутаты Верховной Рады (ВР) 5 сентября. "За" проголосовал 251 нардеп, сообщил Ярослав Железняк из "Голоса".

Накануне назначения в Кабмин, 4 сентября, Коваля не смогли уволить с должности главы ФГИУ – "слугам народа" не хватило голосов. Повторное голосование состоялось уже в день назначения, 5 сентября, и прошло результативно.

Министерство агрополитики работало без полноценного главы с мая-2024. Тогда отправили в отставку уже бывшего главу Минагро Николая Сольского. Он сам написал заявление об увольнении после вручения ему подозрения в хищении государственной земли на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн, но вину не признал.

Виталий Коваль: что известно о новом министре

Коваль был главой ФГИУ меньше года, с ноября 2023 года. До того он в течение четырех лет, еще с 2019-го, возглавлял Ривненскую областную администрацию.

На должности главы ФГИУ нынешний министр стал преемником Рустема Умерова. Последний возглавлял ведомство в течение года, по 5 сентября 2023-го. Тогда Умерова назначили министром обороны, а ФГИУ остался без постоянного руководителя.

На момент назначения во ФГИУ Коваль являлся одним из "старейших" глав областей в Украине. На эту должность он был назначен еще в сентябре 2019 года.

Коваль по первому образованию является магистром банковского дела (Тернопольская академия народного хозяйства, год окончания 2003-й). Свою карьеру Коваль также начал с банковского сектора. В 2004-2006 годах он работал в кредитном департаменте государственного Укргазбанка.

Период с 2006-го по 2019 год новый глава ФГИУ посвятил бизнесу – в основном в аграрном секторе и на строительстве дорог. В частности, он был соучредителем таких предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

Кроме того, в 2017 году Коваль получил степень MBA (высший квалификационный уровень в менеджменте). Обучение проходило во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета (УКУ).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 5 сентября проходит назначение целого ряда новых министров. Среди новых глав ведомств – сразу несколько бывших заместителей главы Офиса президента.

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