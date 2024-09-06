Кабмин определился, кто возглавит Минреинтеграции вместо Ирины Верещук

Кабинет министров Украины на заседании 6 сентября назначил Анатолия Стельмаха временно исполняющим обязанности министра по вопросам реинтеграции. Ранее этот пост занимала Ирина Верещук.

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Стельмах до назначения был заместителем Верещук.

Напомним, 5 сентября депутаты проголосовали за увольнение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Назначение Анатолия Стельмаха на место Верещук было прогнозируемым, поскольку он с января 2022 года был ее заместителем.

Что известно о Стельмахе

Анатолий Стельмах родом из Львова. Окончил Львовскую политехнику, специальность "военная журналистика", а также Национальную академию государственного управления при президенте и Межрегиональную академию управления персоналом.

Стельмах работал в военной журналистике, в 2005-2007 годах был офицером пресс-центра Сухопутных войск, а с 2007 по 2015 год – начальником информационной группы Минобороны.

Кроме того, с июня 2013-го по январь 2018-го – Стельмах был помощником командира отряда украинского национального контингента Миссии ООН в Конго.

В 2018-2021 гг. – заместителем начальника регионального отдела Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, г. Киев.

В январе 2022 года Стельмах был назначен на должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

С октября 2021-го по январь 2022-го Анатолий Стельмах был начальником Информационного агентства Министерства обороны Украины, г. Киев, воинское звание "полковник запаса", член Национального союза журналистов.

В январе 2022 года Стельмах был назначен на должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября депутаты со второй попытки проголосовали за увольнение Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Первое голосование провалилось из-за того, что часть "слуг народа" выступила против увольнения министра без предоставления отчета в парламенте. После отставки из правительства Верещук продолжит работу в новой роли – будет заместителем главы Офиса президента.

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