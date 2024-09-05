Названы имена будущих министров: что о них известно и чем занимались раньше
В Украине 5 сентября назначат целый ряд новых министров. Своих глав получат МИД, Минрегион, Минвет, Минюст, Минкульт, Минстратпром. Среди новых министров – сразу несколько бывших заместителей главы Офиса президента. Также у некоторых новых руководителей есть опыт работы заместителями министра.
На заседании фракции 4 сентября в "слугах народа" представили новые кадровые решения. Как написал в своем Telegram глава фракции Давид Арахамия, на фракции также присутствовал президент Владимир Зеленский. Окончательное решение о назначении министров будет принято на заседании Верховной Рады (за каждого министра необходимо набрать не менее 226 голосов).
- Министр внешних дел – Андрей Сибига
Имеет опыт работы в дипломатических ведомствах с 1997 года. При этом сейчас Сибига работает первым замминистра и уже хорошо понимает ситуацию в ведомстве.
- В 2006-2008 гг. – заместитель директора Договорно-правового департамента M3C Украины.
- В 2008-2012 гг. – советник-посланник Посольства Украины в Польше.
- В 2012-2016 гг. – директор Департамента консульской службы M3C Украины.
- 23 августа 2016 был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.
- С 31 мая 2021 года – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины
- 12 апреля 2024 стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.
- Минрегион-вицепремьер – Алексей Кулеба.
"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", – отметил Арахамия.
- 2018-2019 – генеральный директор ООО "Asper", г. Киев.
- 2019-2020 – директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета.
- С 01.01.2021 по февраль 2022 – первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
- С 8 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года – председатель Киевской областной государственной администрации.
- С марта по май 2022 года – руководитель группы советников вне штата начальника Киевской областной военной администрации.
- С 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года – председатель Киевской облгосадминистрации.
- С 24 января 2023 года – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины.
- Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции – Ольга Стефанишина.
Стефанишин получает новые полномочия министра юстиции. Такое решение связано с тем, что многие решения для будущей евроинтеграции должны быть разработаны и имплементированы именно министерством юстиции.
- Минвет – Наталья Калмыкова.
Калмыкова имеет достаточный опыт и понимается в вопросе.
- С 2005 по 2012 гг. – врач-интерн Городской больницы скорой медицинской помощи г. Винница.
- С 2007 по 2008 гг. – консультант по медицинским вопросам представительства фирмы "Алкон Фармасьютикалс Лтд" в Украине.
- С 2008 по 2017 гг. – консультант по маркетингу ЧП "Дельта Медикел".
- С 2018 по 2021 гг. – менеджер Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Вернись живым".
- С июня по декабрь 2021 года – советник по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.
- С февраля 2022 по сентябрь 2023 – исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.
- С 27 сентября 2023 – заместитель министра обороны Украины по социальному развитию.
- Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий.
"На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом", – пояснил Арахамия.
- С 8 февраля 2010 по 4 февраля 2016 года – Постоянный Представитель Украины при Совете Европы
- С 4 февраля 2016 года по 6 апреля 2021 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия;
- С 4 февраля 2016 по 6 апреля 2021 – Представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;
- С 24 октября 2016 года по 6 апреля 2021 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.
- С 29 сентября 2021 года по 12 апреля 2024 - заместитель Министра иностранных дел Украины.
- С 15 апреля 2024 года – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины.
- Минагро – Виталий Коваль.
Коваль возглавлял Фонд госимущества, а до этого работал главой Ровенской областной военной администрации.
- С 9 сентября 2019 года Председатель Ровенской облгосадминистрации
- С 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2023 - руководитель Ровенской областной военной администрации.
- 21 ноября 2023 г. Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.
- Минмолодежи – Матвей Бедный.
Бедный уже исполняет обязанности министра. Так что назначение фактически даст ему возможность голосовать на заседаниях правительства.
- В 2016-2020 годах – директор департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины;
- 15 июля 2020 года – назначен на должность заместителя Министра молодежи и спорта Украины.
- 9 ноября 2023 года Кабинет министров Украины на своем заседании назначил Матвея Бедного исполняющим обязанности министра молодежи и спорта вместо уволенного в тот же день Вадима Гутцайта.
- Минэкологии – Светлана Гринчук.
Сейчас Светлана Гринчук работает заместителем министра энергетики. Она часто выступает спикером министерства.
Координировала работу по изменению климата, евроинтеграции, устойчивому развитию, энергетической эффективности и климатических финансов. Работала советником на общественных началах Министра финансов Украины, Премьер-министра Украины.
С 2023 года и до назначения на должность заместителя Министра энергетики Украины – директор Офиса поддержки реформ при Минэнерго.
- Минстратпром – Герман Сметанин.
С 01 декабря 2022 года директор по производству ЗИМ, и.о генерального директора ГП "Завод имени В. А. Малышева"
1 мая 2023 года Кабинетом Министров Украины назначен генеральным директором Государственного предприятия "Завод имени В. А. Малышева".
- 28 июня 2023 г. решением Кабинета Министров Украины назначен генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Александр Камышин переходит в офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.
"Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП. Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - отметил Арахамия.
Как ранее писал OBOZ.UA, министр юстиции Малюська выразил благодарность своим коллегам и сообщил, что "должен успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты". Также он поблагодарил за "возможность поработать на этом сверхважном и сверхинтересном посту и быть полезным стране".
Поздним вечером 3 сентября стало известно, что заявление об увольнении написала также Стефанишина. Спикер парламента Стефанчук опубликовал соответствующее фото. После этого стало известно об аналогичном решении Верещук. Фотокопия заявления вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий доступна в открытом доступе.
В понедельник, 2 сентября, стало известно, что Владимир Кудрицкий уволен с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!