Названы имена будущих министров: что о них известно и чем занимались раньше

В Украине 5 сентября назначат целый ряд новых министров. Своих глав получат МИД, Минрегион, Минвет, Минюст, Минкульт, Минстратпром. Среди новых министров – сразу несколько бывших заместителей главы Офиса президента. Также у некоторых новых руководителей есть опыт работы заместителями министра.

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На заседании фракции 4 сентября в "слугах народа" представили новые кадровые решения. Как написал в своем Telegram глава фракции Давид Арахамия, на фракции также присутствовал президент Владимир Зеленский. Окончательное решение о назначении министров будет принято на заседании Верховной Рады (за каждого министра необходимо набрать не менее 226 голосов).

Министр внешних дел – Андрей Сибига

Имеет опыт работы в дипломатических ведомствах с 1997 года. При этом сейчас Сибига работает первым замминистра и уже хорошо понимает ситуацию в ведомстве.

В 2006-2008 гг. – заместитель директора Договорно-правового департамента M3C Украины.

В 2008-2012 гг. – советник-посланник Посольства Украины в Польше.

В 2012-2016 гг. – директор Департамента консульской службы M3C Украины.

23 августа 2016 был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

С 31 мая 2021 года – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины

12 апреля 2024 стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Минрегион-вицепремьер – Алексей Кулеба.

"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", – отметил Арахамия.

2018-2019 – генеральный директор ООО "Asper", г. Киев.

2019-2020 – директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета.

С 01.01.2021 по февраль 2022 – первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

С 8 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года – председатель Киевской областной государственной администрации.

С марта по май 2022 года – руководитель группы советников вне штата начальника Киевской областной военной администрации.

С 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года – председатель Киевской облгосадминистрации.

С 24 января 2023 года – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины.

Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции – Ольга Стефанишина.

Стефанишин получает новые полномочия министра юстиции. Такое решение связано с тем, что многие решения для будущей евроинтеграции должны быть разработаны и имплементированы именно министерством юстиции.

Минвет – Наталья Калмыкова.

Калмыкова имеет достаточный опыт и понимается в вопросе.

С 2005 по 2012 гг. – врач-интерн Городской больницы скорой медицинской помощи г. Винница.

С 2007 по 2008 гг. – консультант по медицинским вопросам представительства фирмы "Алкон Фармасьютикалс Лтд" в Украине.

С 2008 по 2017 гг. – консультант по маркетингу ЧП "Дельта Медикел".

С 2018 по 2021 гг. – менеджер Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Вернись живым".

С июня по декабрь 2021 года – советник по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.

С февраля 2022 по сентябрь 2023 – исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

С 27 сентября 2023 – заместитель министра обороны Украины по социальному развитию.

Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий.

"На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом", – пояснил Арахамия.

С 8 февраля 2010 по 4 февраля 2016 года – Постоянный Представитель Украины при Совете Европы

С 4 февраля 2016 года по 6 апреля 2021 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия;

С 4 февраля 2016 по 6 апреля 2021 – Представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;

С 24 октября 2016 года по 6 апреля 2021 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

С 29 сентября 2021 года по 12 апреля 2024 - заместитель Министра иностранных дел Украины.

С 15 апреля 2024 года – заместитель Руководителя Офиса Президента Украины.

Минагро – Виталий Коваль.

Коваль возглавлял Фонд госимущества, а до этого работал главой Ровенской областной военной администрации.

С 9 сентября 2019 года Председатель Ровенской облгосадминистрации

С 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2023 - руководитель Ровенской областной военной администрации.

21 ноября 2023 г. Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Минмолодежи – Матвей Бедный.

Бедный уже исполняет обязанности министра. Так что назначение фактически даст ему возможность голосовать на заседаниях правительства.

В 2016-2020 годах – директор департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины;

15 июля 2020 года – назначен на должность заместителя Министра молодежи и спорта Украины.

9 ноября 2023 года Кабинет министров Украины на своем заседании назначил Матвея Бедного исполняющим обязанности министра молодежи и спорта вместо уволенного в тот же день Вадима Гутцайта.

Минэкологии – Светлана Гринчук.

Сейчас Светлана Гринчук работает заместителем министра энергетики. Она часто выступает спикером министерства.

Координировала работу по изменению климата, евроинтеграции, устойчивому развитию, энергетической эффективности и климатических финансов. Работала советником на общественных началах Министра финансов Украины, Премьер-министра Украины.

С 2023 года и до назначения на должность заместителя Министра энергетики Украины – директор Офиса поддержки реформ при Минэнерго.

Минстратпром – Герман Сметанин.

С 01 декабря 2022 года директор по производству ЗИМ, и.о генерального директора ГП "Завод имени В. А. Малышева"

1 мая 2023 года Кабинетом Министров Украины назначен генеральным директором Государственного предприятия "Завод имени В. А. Малышева".

28 июня 2023 г. решением Кабинета Министров Украины назначен генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Александр Камышин переходит в офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

"Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП. Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - отметил Арахамия.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр юстиции Малюська выразил благодарность своим коллегам и сообщил, что "должен успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты". Также он поблагодарил за "возможность поработать на этом сверхважном и сверхинтересном посту и быть полезным стране".

Поздним вечером 3 сентября стало известно, что заявление об увольнении написала также Стефанишина. Спикер парламента Стефанчук опубликовал соответствующее фото. После этого стало известно об аналогичном решении Верещук. Фотокопия заявления вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий доступна в открытом доступе.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что Владимир Кудрицкий уволен с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.

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