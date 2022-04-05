Зеленский: мы понимаем, что даже если подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит российским гарантиям безопасности в случае подписании мирного соглашения. По его словам, даже если стороны подпишут самое мощное соглашение, через два года Кремль может снова атаковать нашу страну.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с украинскими журналистами, транслировавшейся в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что Украина передавала свою позицию российской стороне, и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя само.

"Армия должна быть, которая способна защищать наше государство. У нас есть позиция, она общая с главнокомандующим и мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, что даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. И, если мы с вами принимаем это, то соответственно так и действуем", - сказал президент.

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Напомним, Великобритания посоветовала Украине не торопиться с заключением мирного соглашения с Россией. Такое предупреждение высказал президенту Украины Владимиру Зеленскому британский премьер-министр Борис Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый назвал ключевое требование Украины по гарантиям безопасности. По его словам, по содержанию и форме они должны быть аналогичны статье 5 НАТО. В частности, если Украина будет объектом любой агрессии, нападения или военной операции, наша власть сможет в течение трех дней потребовать немедленных консультаций.

Со своей стороны глава украинской делегации на переговорах с Россией, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил список стран, которые могут стать гарантами безопасности нашей страны. В частности, Украина видит такими государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

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