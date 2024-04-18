На фоне переговоров Шольца с Главным китайцем Президент Украины в вечернем видеообращении 16 апреля весьма позитивно (и, как считают эксперты, несколько неожиданно!) высказался о возможности Китая помочь восстановить справедливый мир для Украины и международную стабильность.

После признания им же проблем в войне и даже вероятности её проиграть, если не будет соответствующей помощи, такое заявление имеет особый вес и направлено не только КНР, но также Западу, прежде всего — Соединённым Штатам.

Если Америка усилиями трампистов сдаст Украину, она сдаст её не пуйлу, а Си. У которого, между прочим, помочь нам есть свой интерес — помешать Трампу, сыграв на нашем поражении, победить Байдена. Президент Трамп Китаю не нужен. Интересы Байдена, КНР и Украины (плюс Германии, Великобритании, Франции etc) сейчас совпадают.