В Вашингтоне прошли переговоры с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа, президентов Франции, Финляндии, руководителей правительств Германии, Великобритании, Италии, президентки Европейской комиссии и генерального секретаря НАТО. Этой встрече предшествовали двусторонние переговоры президентов Украины и Соединенных Штатов. Одной из главных тем обсуждения были гарантии безопасности Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что безопасность Украины зависит от всех присутствующих лидеров, отметив сильный сигнал США о готовности принять участие в обеспечении безопасности и важности продемонстрированной поддержки со стороны Европы. Ведь Украина, в частности, рассматривает вступление в ЕС как часть гарантий безопасности. Отдельно говорилось о работе "коалиции желающих" и конкретных гарантиях безопасности, которые готова предоставить каждая из более 30 входящих в неё стран.

Участники обсудили важность проведения встречи с российской стороной на уровне лидеров. Все согласились, что только так можно решить самые чувствительные вопросы. По словам президента США, во время переговоров на Аляске Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. "Я оптимистично настроен по поводу того, что вместе мы сможем достичь соглашения, которое сдержит любую предстоящую агрессию против Украины", – отметил Дональд Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что важно остановить убийства и удары по украинской инфраструктуре. Канцлер Германии настаивал, что перед дальнейшими переговорами важным шагом является прекращение огня для работы над мирным соглашением. "Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Поэтому будем работать над этим. И давайте давить на Россию. Ибо от того, как мы будем это делать, зависит прекращение огня и серьезность переговоров", – сказал Фридрих Мерц. Президент Франции также подчеркнул, что прекращение огня необходимо для того, чтобы остановить убийства. "Когда мы говорим о гарантиях безопасности, речь идёт о безопасности для всего Европейского континента. Первой гарантией есть состоятельная украинская армия на ближайшие годы и десятилетия. И это соответствующие обязательства со стороны всех нас", – отметил Эмманюэль Макрон. Глава правительства Италии акцентировала, что достичь мира и гарантировать справедливость можно только в единстве. "Мы будем говорить о гарантиях безопасности: как обеспечить, что это не повторится? Мы начнем обсуждение с предложения о модели по примеру пятой статьи НАТО", – сказала Джорджа Мелони. Премьер-министр Великобритании убеждён, что встреча в Вашингтоне может стать историческим шагом в контексте безопасности. "Мы хотим мира. Война имеет огромное влияние, прежде всего на украинцев, удерживающих фронт. Но она также влияет на Европу, в частности на Великобританию", – сказал Кир Стармер. Кроме того, во время встречи обсудили восстановление Украины. Владимир Зеленский отметил, что это большая возможность для будущих инвестиций, которая одновременно является элементом пути к миру.

Перед переговорами с президентом США в Вашингтоне Президент Украины провёл встречу с президентом Финляндии, премьер-министром Великобритании, председателем Совета министров Италии, президентом Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО. Все участники встречи отметили важность общей позиции по предстоящему мирному соглашению. Они отметили чёткую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и неприемлемость изменения международно признанных границ государств силой. Напомним, что перед этим в Брюсселе Владимир Зеленский принял участие в Седьмом заседании "коалиции желающих", на котором сопредседателивали президент Франции, премьер-министр Великобритании и федеральный канцлер Германии. Лидеры скоординировали общие позиции в преддверии переговоров с Дональдом Трампом. Партнёры говорили о том, как прекратить убийства как можно быстрее и нарабатывали общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение. Участники заседания отметили чёткую поддержку независимости и суверенитета Украины. Все согласились, что границы государств нельзя менять силой. Было заявлено, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трёхстороннем формате Украины, США, РФ. Лидеры Коалиции приветствовали решение США об участии в гарантиях безопасности, которые должна получить Украина в рамках мирного урегулирования.

Во время встречи в Вашингтоне президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп обсудили реальную ситуацию на поле боя, освобождение пленных и возвращение похищенных Россией украинских детей. Президент Украины выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за письмо, посвящённое похищенным Россией украинских детей, которое она передала Владимиру Путину, и её внимание к проблеме. Этот вопрос является одним из наиболее болезненных для украинцев, ведь речь идет о по меньшей мере 20 тыс. насильственно вывезенных детей. Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа передать Мелании Трамп письмо благодарности от первой леди Украины Елены Зеленской. Кроме того, в российском плену удерживают тысячи украинцев – военных и гражданских – некоторые из них находятся там ещё с 2014 года, когда Россия начала свою войну против Украины. "Мы обсудили это с президентом США. Он соглашается, что будет помогать в обмене всех на всех. Не только военнопленных, но и гражданских – журналистов, политзаключенных", – сказал В.Зеленский. Кроме того, в ходе встречи президенты обсудили двустороннее сотрудничество.

После совместной встречи президента США с В.Зеленским и лидерами стран Европы, ЕС и НАТО, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить следующие дипломатические шаги и провести трёхстороннюю встречу на уровне лидеров Украины, США и России. Позже участники совместной координационной встречи снова собрались в Овальном кабинете, чтобы обсудить итоги этого телефонного разговора. Дональд Трамп сообщил, что российская сторона предложила сначала провести двустороннюю встречу с президентом Украины, а затем – трёхстороннюю с участием президента США. "Мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, потому что только так мы можем решить все сложные, болезненные вопросы", – отреагировал Владимир Зеленский.

По итогам встреч в Вашингтоне, министр иностранных дел Канады Ананд заявила, что все важные решения по будущему Украины должны приниматься только самими украинцами. "Для Румынии важно обеспечение длительного мира, а не просто паузы в войне на неопределенный срок", - заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цой. "Группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, уже несколько месяцев работает над разработкой концепта гарантий безопасности для Украины". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО. Премьер-министр Великобритании сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины. К.Стармер считает, что эти гарантии "успокоят людей в Европе, Украине и Великобритании". При этом канцлер Германии призвал усилить давление на Россию. По словам Ф.Мерца, только так можно добиться скорейшего прекращения огня.

Помощник президента России Ю.Ушаков заявил, что президент США проинформировал главу Кремля о завершении переговоров с президентом Украины и главами стран ЕС в Белом доме. По его словам, разговор "имел откровенный и весьма конструктивный характер". Он отметил, что обсуждали встречи на уровне президентов США, России и Украины, а также говорилось о продолжении переговоров на уровне делегаций. "Обсуждали идею о возможности повышения уровня представителей украинской и российской сторон, участвующих в упомянутых прямых переговорах", – заявил Ушаков.

"Китай поддерживает все усилия по достижению мирного соглашения по Украине и приветствует диалог США и России", - заявила представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что скептически относится к готовности российского президента окончить войну против Украины. Однако Макрон высоко оценил "оптимизм" Трампа по заключению мирного соглашения и заявил, что "к нему следует отнестись серьёзно".

Таким образом, встречи в Вашингтоне были очень продуктивными и подтвердили, что Украина, США и Европа сохраняют единство в принципиальных вопросах завершения войны. США подтвердили, что будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины, формат которых должен быть формализован в течение следующих десяти дней. Украина подтвердила готовность к встрече на уровне лидеров в любом формате для того, чтобы решить ключевые вопросы завершения войны. Украина, США и Европа остаются в тесном контакте и координируют совместные усилия по завершению войны. Главная цель Киева – не временная пауза в боях, а надёжный и продолжительный мир для Украины и всей Европы.