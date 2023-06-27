Зеленский: есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что для политического приглашения Украины в НАТО есть все основания. По его словам, Киев готовится к тому, чтобы решения саммита Альянса в Вильнюсе стали "реально содержательными".

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Об этом он написал 27 июня в своем Telegram-канале. В частности, Зеленский отметил, что "есть полное понимание" относительно гарантий безопасности для Украины на время до вступления в НАТО.

"Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления. Работаем с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что саммит в Вильнюсе в июле будет успешным, если НАТО сделает "решительный шаг" для определения четкого алгоритма вступления украинского государства. Де-факто Украина уже является членом Альянса и эффективно защищает его восточный фланг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания и Франция выступают за ускоренное вступление Украины в НАТО, тогда как США саботируют европейский консенсус. Позиция Вашингтона остается слабым звеном в единстве Запада. Подробнее читайте в материале по ссылке.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО партнеры сделают определенные шаги для вступления Украины в Альянс. Частично ожидания Украины по этому вопросу уже удовлетворены.

– Во время саммита НАТО в Вильнюсе поднимут фронтовое знамя Украины, которое принесут 33 марафонца.