'Де-факто Украина уже является членом НАТО': в МИДе рассказали, чего ожидают от саммита в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе будет считаться успешным для Киева, если Альянс сделает решительный шаг в направлении определения четкого алгоритма для вступления Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

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Такой комментарий он дал на конференции "Украина и НАТО накануне вильнюсского саммита", которая проходила в Киеве, сообщают СМИ. Замглавы МИД выразил надежду, что вильнюсский саммит не принесет в результате такого разочарования, как это было после бухарестского саммита в 2008 году.

"Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, до четкого алгоритма, который покажет, как и когда это произойдет", – сказал Перебийнис.

По его мнению, осознание того, что вступление Украины в НАТО необратимо, позволит побороть российский шантаж и может привести к деэскалации, ведь тогда Россия потеряет формальную причину для войны.

"Де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг. Чтобы окончательно признать эту реальность, нужно отказаться от тех мифов, которые Россия годами распространяла среди членов НАТО, объясняя там, что членство Украины в НАТО – это самая черная из красных линий. Это позволит преодолеть российский шантаж", – заметил чиновник.

Перебийнис также выразил убеждение, что принятие факта вступления Украины в Альянс будет таким же быстрым, как раньше это было с Болгарией, странами Балтии или Финляндией.

Ранее сообщалось, что Франция намерена поддержать членство Украины в НАТО. Париж считает, что предоставление нашей стране перспектив присоединения к Альянсу может способствовать уменьшению желания России продолжать войну.

Напомним, что США саботируют европейский консенсус по вступлению Украины в НАТО. Так, Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет упрощать процесс вступления Украины в Альянс, для этого нужно соответствовать общим условиям вступления.